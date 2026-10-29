‏3 وفيات و21 إصابة جراء حوادث سير وحرائق بسوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏

محافظات-سانا ‏

توفي 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق ‏الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف ‏المحافظات السورية.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس، بوقوع 16حادث سير أسفرت ‏عن تسجيل 3 وفيات و إصابة 19مدنياً؛ وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ‏ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث ‏وأمنت أماكنها.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 25 حريقاً في عموم سوريا، شملت المنازل ‏والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية.‏

وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل ‏إصابة مدنيين اثنين، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية لهما، فيما اقتصرت باقي ‏الأضرار على الماديات.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ‏وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في ‏المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة ‏حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وتوفي شخص وأصيب 12 آخرون أمس الأول جراء حوادث سير وحرائق وقعت في مناطق ‏مختلفة ‏من سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏