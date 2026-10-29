‏3 وفيات و21 إصابة جراء حوادث سير وحرائق بسوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏

محافظات-سانا
توفي 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس، بوقوع 16حادث سير أسفرت عن تسجيل 3 وفيات و إصابة 19مدنياً؛ وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 25 حريقاً في عموم سوريا، شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية.
وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، وأسفرت هذه الحرائق عن تسجيل إصابة مدنيين اثنين، حيث قدمت الفرق الإسعافات الأولية لهما، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الماديات.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي شخص وأصيب 12 آخرون أمس الأول جراء حوادث سير وحرائق وقعت في مناطق مختلفة من سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.