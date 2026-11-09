‏24 فناناً تشكيلياً يستحضرون جماليات العاصمة في معرض «عشق دمشق»‏

دمشق-سانا‏

تجلّت ملامح دمشق التاريخية والجمالية في 46 عملاً فنياً قدمها 24 فناناً تشكيلياً، ‏ضمن المعرض الجماعي الذي افتُتح اليوم الأحد في المركز الثقافي العربي بأبو ‏رمانة، تحت عنوان «عشق دمشق».‏

واستعاد الفنانون في أعمالهم ذاكرة دمشق، أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، ‏مستحضرين تفاصيل عمارتها وأسواقها وبيوتها الشعبية، وما تختزنه من إرث ‏حضاري وثقافي عريق، عبر أساليب وخامات وتقنيات فنية متنوعة عكست ارتباطهم ‏بالمدينة وخصوصيتها.‏

وتنوعت الأعمال بين اللوحات الزيتية والتجارب التعبيرية والتكعيبية، فضلاً عن ‏تجارب اعتمدت خامات غير تقليدية، قدمت من خلالها رؤى معاصرة أعادت تشكيل ‏المكان وتفاصيله.‏

تنوع الرؤى والأساليب الفنية

وقدمت الفنانة التشكيلية ريم بسمار أربع لوحات زيتية استحضرت فيها مشاهد من ‏الذاكرة الدمشقية، جسدت إحداها الحركة المعمارية والتجارية في سوق الحميدية، فيما ‏تناولت أخرى أجواء المطبخ الدمشقي ومفرداته التراثية، مثل “النملية” ومؤونة البيت ‏وإعداد القهوة على “بابور الكاز”.‏

كما تناولت في لوحة ثالثة تفاصيل الجامع الأموي من خلال نافذة معمارية، زُيّن ‏إطارها بورق الذهب، في إشارة إلى القيمة الدينية والتاريخية للمكان، فيما استحضرت ‏لوحة رابعة الملامح الشعبية لسوق الشيخ محيي الدين في حي الصالحية.‏

وضمت المعروضات أيضاً لوحة زيتية تستلهم أجواء روحانية من الآية الكريمة ‌‏”ولسوف يعطيك ربك فترضى”، وتجمع في خلفيتها عناصر مستوحاة من السجاد ‏والزخارف الشرقية والكلاسيكية، إلى جانب لوحة عن آثار مدينة تدمر التاريخية ‏تميزت بألوانها الهادئة وملمسها الناعم.‏

وفي عمل حمل عنوان “ظلال دمشقية”، أعاد أحد الفنانين صياغة ملامح الأزقة في ‏دمشق القديمة، مستحضراً تفاصيلها من خلال أحد أسوارها، في مشهد يقود المتلقي ‏إلى قلب المدينة القديمة.‏

وأوضح الفنان التشكيلي محمود قداح، المشارك من مدينة سلمية، لـ سانا، أنه اختار ‏المشاركة بلوحة زيتية بعنوان “معركة الفراشة بعد العاصمة”، رغم اعتياده الرسم ‏بالرصاص والأبيض والأسود، مستفيداً من تجربته في الاتجاهين التكعيبي والتعبيري ‏لتقديم معالجة رمزية لفراشة بجناح مكسور وقرن متضرر، تعبر عن الأنوثة ‏والهشاشة ومواجهة الألم.‏

من جهته، أشار الفنان التشكيلي علي السعدي إلى أنه شارك بثلاث لوحات زيتية منفذة ‏على الكانفاس، بقياس 50×70 سم، تناولت دمشق القديمة من خلال مشاهد لسوق ‏الحميدية وسوق ساروجة وباب الجابية.‏

وبيّن السعدي أن أعماله تستحضر عراقة المدينة القديمة، بما تضمه من بيوت متراكبة ‏وأزقة ضيقة تختزن ملامح الحياة الدمشقية وقيم المحبة والجمال، مشيراً إلى أن هذه ‏التفاصيل تمثل جزءاً من الذاكرة التاريخية والوجدانية للمدينة.‏

تجريب الخامات والأبعاد الرمزية

وفي مجال التجريب بالخامات الفنية، سجل الفنان ينال يونس مشاركته الأولى في ‏المعرض بأعمال وظف فيها السجاد والورق، مستخدماً تقنية الحرق بالكاوي لإنتاج ‏ملامس وألوان تستحضر قِدم الأشياء وما تختزنه من ذاكرة.‏

كما قدم عملاً ورقياً ضم كلمات وعبارات مرتبطة بدمشق وتفاصيلها، سعى من خلاله ‏إلى تقديم صورة مصغرة عن المدينة عبر مفرداتها الثقافية والتراثية.‏

ويشكل معرض “عشق دمشق” مساحة فنية تلتقي فيها مدارس وتجارب تشكيلية ‏متعددة حول المدينة بوصفها موضوعاً بصرياً وإنسانياً مشتركاً، تتحول فيه تفاصيل ‏العمارة والحياة اليومية إلى أعمال تستحضر ذاكرة المكان وتراثه، وتجدد حضوره في ‏وجدان الفنانين.‏