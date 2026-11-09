‏24 فناناً تشكيلياً يستحضرون جماليات العاصمة في معرض «عشق دمشق»‏

دمشق-سانا
تجلّت ملامح دمشق التاريخية والجمالية في 46 عملاً فنياً قدمها 24 فناناً تشكيلياً، ضمن المعرض الجماعي الذي افتُتح اليوم الأحد في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، تحت عنوان «عشق دمشق».
واستعاد الفنانون في أعمالهم ذاكرة دمشق، أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، مستحضرين تفاصيل عمارتها وأسواقها وبيوتها الشعبية، وما تختزنه من إرث حضاري وثقافي عريق، عبر أساليب وخامات وتقنيات فنية متنوعة عكست ارتباطهم بالمدينة وخصوصيتها.
وتنوعت الأعمال بين اللوحات الزيتية والتجارب التعبيرية والتكعيبية، فضلاً عن تجارب اعتمدت خامات غير تقليدية، قدمت من خلالها رؤى معاصرة أعادت تشكيل المكان وتفاصيله.
تنوع الرؤى والأساليب الفنية
وقدمت الفنانة التشكيلية ريم بسمار أربع لوحات زيتية استحضرت فيها مشاهد من الذاكرة الدمشقية، جسدت إحداها الحركة المعمارية والتجارية في سوق الحميدية، فيما تناولت أخرى أجواء المطبخ الدمشقي ومفرداته التراثية، مثل “النملية” ومؤونة البيت وإعداد القهوة على “بابور الكاز”.
كما تناولت في لوحة ثالثة تفاصيل الجامع الأموي من خلال نافذة معمارية، زُيّن إطارها بورق الذهب، في إشارة إلى القيمة الدينية والتاريخية للمكان، فيما استحضرت لوحة رابعة الملامح الشعبية لسوق الشيخ محيي الدين في حي الصالحية.
وضمت المعروضات أيضاً لوحة زيتية تستلهم أجواء روحانية من الآية الكريمة ”ولسوف يعطيك ربك فترضى”، وتجمع في خلفيتها عناصر مستوحاة من السجاد والزخارف الشرقية والكلاسيكية، إلى جانب لوحة عن آثار مدينة تدمر التاريخية تميزت بألوانها الهادئة وملمسها الناعم.
وفي عمل حمل عنوان “ظلال دمشقية”، أعاد أحد الفنانين صياغة ملامح الأزقة في دمشق القديمة، مستحضراً تفاصيلها من خلال أحد أسوارها، في مشهد يقود المتلقي إلى قلب المدينة القديمة.
وأوضح الفنان التشكيلي محمود قداح، المشارك من مدينة سلمية، لـ سانا، أنه اختار المشاركة بلوحة زيتية بعنوان “معركة الفراشة بعد العاصمة”، رغم اعتياده الرسم بالرصاص والأبيض والأسود، مستفيداً من تجربته في الاتجاهين التكعيبي والتعبيري لتقديم معالجة رمزية لفراشة بجناح مكسور وقرن متضرر، تعبر عن الأنوثة والهشاشة ومواجهة الألم.
من جهته، أشار الفنان التشكيلي علي السعدي إلى أنه شارك بثلاث لوحات زيتية منفذة على الكانفاس، بقياس 50×70 سم، تناولت دمشق القديمة من خلال مشاهد لسوق الحميدية وسوق ساروجة وباب الجابية.
وبيّن السعدي أن أعماله تستحضر عراقة المدينة القديمة، بما تضمه من بيوت متراكبة وأزقة ضيقة تختزن ملامح الحياة الدمشقية وقيم المحبة والجمال، مشيراً إلى أن هذه التفاصيل تمثل جزءاً من الذاكرة التاريخية والوجدانية للمدينة.
تجريب الخامات والأبعاد الرمزية
وفي مجال التجريب بالخامات الفنية، سجل الفنان ينال يونس مشاركته الأولى في المعرض بأعمال وظف فيها السجاد والورق، مستخدماً تقنية الحرق بالكاوي لإنتاج ملامس وألوان تستحضر قِدم الأشياء وما تختزنه من ذاكرة.
كما قدم عملاً ورقياً ضم كلمات وعبارات مرتبطة بدمشق وتفاصيلها، سعى من خلاله إلى تقديم صورة مصغرة عن المدينة عبر مفرداتها الثقافية والتراثية.
ويشكل معرض “عشق دمشق” مساحة فنية تلتقي فيها مدارس وتجارب تشكيلية متعددة حول المدينة بوصفها موضوعاً بصرياً وإنسانياً مشتركاً، تتحول فيه تفاصيل العمارة والحياة اليومية إلى أعمال تستحضر ذاكرة المكان وتراثه، وتجدد حضوره في وجدان الفنانين.