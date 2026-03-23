الحرارة إلى ارتفاع وهطولات مطرية على أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الإثنين للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية.

وبيّنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس نهاراً يكون بين الصحو والغائم جزئياً، يتحول إلى غائم ماطر خلال ساعات الظهر فوق أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبّات البَرَد أحياناً، وثلجية فوق المرتفعات التي تزيد على 1500 متر وممزوجة دون ذلك.

ليلاً، تستمر الهطولات المطرية في المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والبادية ومرتفعات القلمون، في حين تضعف الفعالية الجوية في المناطق الجنوبية الغربية، ويكون الجو بارداً بشكلٍ عام، وخاصةً على المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المناطق الشمالية الغربية والوسطى والبادية والمرتفعات الجبلية وغوطة دمشق والمناطق الجنوبية الغربية، ومن حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول مساءً إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، أما البحر فمتوسط يصبح خفيف ارتفاع الموج مساءً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق5/15
ريف دمشق-القلمون1/7
القنيطرة3/14
درعا4/17
السويداء4/12
حمص7/18    
حماة10/18
اللاذقية10/16
طرطوس10/15
حلب8/15
إدلب8/16
دير الزور10/18
الرقة9/16
الحسكة6/14
