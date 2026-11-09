هجوم على حقل كورمور يفقد شبكة كهرباء كردستان 2800 ميغاواط

بغداد-سانا
أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق فقدان ما بين 2500 و2800 ميغاواط من المنظومة الكهربائية، إثر هجوم استهدف مساء الأحد حقل كورمور الغازي، وأدى إلى تعليق إمدادات الغاز لعدد من محطات توليد الطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد قوله: إن الهجوم تسبب في توقف إمدادات الغاز المخصصة لمحطات توليد الكهرباء في أربيل والسليمانية وبازيان وجمجمال ودهوك.
وأوضح أحمد أن الوزارة ستعتمد على محطات الطاقة الكهرومائية في سدي دوكان ودربنديخان، إضافة إلى المحطات العاملة بأنواع أخرى من الوقود، لتأمين الكهرباء للمرافق الحيوية، ولا سيما المستشفيات ومحطات المياه.
وفي السياق، وجّه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المعنية في إقليم كردستان للوقوف على ملابسات استهداف الحقل، مؤكداً أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الهجوم.
ويُعد حقل كورمور من أهم حقول الغاز في إقليم كردستان العراق، وقد تعرض منذ عام 2022 لعدة هجمات بطائرات مسيرة، كما أعلنت سلطات الإقليم في آذار الماضي توقف الإنتاج في حقل نفطي تابع لشركة «HKN» الأمريكية بمنطقة سرسنك في محافظة دهوك، إثر هجوم بطائرتين مسيرتين.