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هجوم على حقل كورمور يفقد شبكة كهرباء كردستان 2800 ميغاواط

6565656566565 هجوم على حقل كورمور يفقد شبكة كهرباء كردستان 2800 ميغاواط
حقل ‏كورمور الغازي

بغداد-سانا‏

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق فقدان ما بين 2500 ‏و2800 ميغاواط من المنظومة الكهربائية، إثر هجوم استهدف مساء الأحد حقل ‏كورمور الغازي، وأدى إلى تعليق إمدادات الغاز لعدد من محطات توليد الطاقة.‏

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد قوله: إن ‏الهجوم تسبب في توقف إمدادات الغاز المخصصة لمحطات توليد الكهرباء في أربيل ‏والسليمانية وبازيان وجمجمال ودهوك. ‏

وأوضح أحمد أن الوزارة ستعتمد على محطات الطاقة الكهرومائية في سدي دوكان ‏ودربنديخان، إضافة إلى المحطات العاملة بأنواع أخرى من الوقود، لتأمين الكهرباء ‏للمرافق الحيوية، ولا سيما المستشفيات ومحطات المياه‏.‏

وفي السياق، وجّه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بتشكيل لجنة تحقيق ‏مشتركة مع الجهات المعنية في إقليم كردستان للوقوف على ملابسات استهداف ‏الحقل، مؤكداً أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء ‏الهجوم.‏

ويُعد حقل كورمور من أهم حقول الغاز في إقليم كردستان العراق، وقد تعرض منذ ‏عام 2022 لعدة هجمات بطائرات مسيرة، كما أعلنت سلطات الإقليم في آذار الماضي ‏توقف الإنتاج في حقل نفطي تابع لشركة «‏HKN‏» الأمريكية بمنطقة سرسنك في ‏محافظة دهوك، إثر هجوم بطائرتين مسيرتين.‏

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