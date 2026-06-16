نقابة أطباء طرطوس تنظم جلسة علمية متخصصة في طب وجراحة العيون

طرطوس-سانا

نظّمت نقابة أطباء طرطوس، اليوم الثلاثاء، جلسة علمية مخصصة لأطباء العيون، بهدف تعزيز التبادل العلمي، ومواكبة آخر المستجدات في اختصاص طب وجراحة العيون، بمشاركة أطباء مقيمين واختصاصيين، إلى جانب عدد من شركات الأدوية والتجهيزات الطبية العينية.

وأوضحت عضو مجلس نقابة أطباء طرطوس، ومسؤولة اللجنة العلمية المنظمة للفعالية الدكتورة رشا نبهان في تصريح لـ سانا، أن الندوة تهدف إلى رفع السوية العلمية للأطباء، وتعزيز التواصل المهني والعلمي بين العاملين في القطاع الصحي في المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للمريض، مبيّنة أن الفعالية تشكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الأطباء في أجواء تجمع بين الطابع العلمي والاجتماعي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات الأدوية والصيادلة.

وأشارت إلى أن هذه اللقاءات أصبحت مشمولة ضمن نظام التعليم الطبي المستمر “CME” المعتمد من قبل النقابة، والذي يُعد أساسياً في تطوير الممارسة الطبية وتجديد الترخيص المهني.

وتضمنت الجلسة العلمية ست محاضرات في طب العيون المبني على الدليل، شملت موضوعات في الحالات السريرية، واستطبابات الحلقات الموترية للمحفظة في عمليات الساد، والساد الرضي عند الأطفال، ورضوض العين، إضافة إلى آخر ما توصل إليه العلم في الجراحة الانكسارية، ومحاضرة بعنوان “رحلة التميز في جراحة الساد من المقيم إلى صانع الرؤية المثالية”.

وقدّم الطبيب في اختصاص أمراض العين وجراحتها شهاب الدين محمد، محاضرة علمية تناول فيها الساد الرضي عند الأطفال “التهاب العدسة بعد الرضوض العينية”، موضحاً التحديات السريرية المرتبطة بهذه الحالات، وصعوبة تدبيرها، والحاجة إلى متابعة دقيقة وتعاون وثيق بين الطبيب والأهل لضمان أفضل النتائج العلاجية.

ولفت محمد إلى أن الكثير من التفاصيل الطبية لا تُكتسب من المراجع النظرية فقط، بل من الممارسة اليومية وتبادل الخبرات بين الأطباء خلال اللقاءات العلمية.

كما أشار الطبيب المقيم هاشم شعبان إلى أهمية هذه الفعاليات في الاطلاع على أحدث المستجدات العلمية في اختصاص طب العيون، والاستفادة من خبرات الأطباء الأقدم، إضافة إلى التعرف على أحدث ما تقدمه شركات الأدوية والتجهيزات الطبية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير المهارات السريرية للأطباء الشباب.

وتواصل نقابة الأطباء في طرطوس تنفيذ برامجها العلمية الدورية، تأكيداً على دورها في دعم التعليم الطبي المستمر ومواكبة التطورات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الصحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.