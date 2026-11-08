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مسؤولة أوروبية تدعو لمساعدات عاجلة إلى غزة بعد غرق خيام النازحين

555655556 مسؤولة أوروبية تدعو لمساعدات عاجلة إلى غزة بعد غرق خيام النازحين
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة مع تفاقم ظروف الشتاء-وكالة نيوز بوست

جنيف-سانا

دعت مسؤولة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي حاجة لحبيب، اليوم الأحد إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على الفور، بعدما اجتاحت السيول مخيمات النزوح وأغرقت الآلاف من خيام النازحين.

وقالت لحبيب في منشور على صفحتها بمنصة “إكس” :”في غزة تحاول عائلات نازحة إخراج المياه من خيامها بالقدور وأواني الطهي بعدما اجتاحت السيول مخيمات النزوح” مشيرة إلى أن “الأمطار فاقمت أزمة بلغت أصلاً حداً لا يُطاق”.

وأضافت أن ” شركاءها في العمل الإنساني يواصلون جهود الإغاثة رغم العاصفة” مؤكدة ” الحاجة إلى إدخال المزيد من المساعدات بشكل عاجل”.

وكان منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة ضرب قطاع غزة مساء الجمعة، ما أدى إلى غرق آلاف خيام النازحين، وسط تحذيرات فلسطينية من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع.

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