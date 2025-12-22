نزوح عدد من أهالي حي الميدان بحلب جراء استهداف قسد للمناطق السكنية بالرشاشات والمدفعية

مدير عام المؤسسة السورية للمخابز لـ سانا: نعمل على رفع كفاءة جميع الأفران في سوريا
محافظة ريف دمشق تبدأ أعمال تزفيت الطريق الرئيسي في مدينة القطيفة بهدف تحسين الواقع الخدمي
المشفى الوطني في طرطوس يخصص عيادة للكشف عن سرطان الثدي مجاناً، ضمن فعاليات الشهر الوردي
سيارات الدفاع المدني على الحدود الجنوبية للسويداء بعد منع قوافل المساعدات الحكومية من ا
تصدير 600 ألف برميل نفط من مصب طرطوس لمصلحة شركة عالمية
