نزوح عدد من أهالي حي الميدان بحلب جراء استهداف قسد للمناطق السكنية بالرشاشات والمدفعية
رحلة علمية لطلاب الهندسة المدنية بجامعة حمص إلى مدينة حسياء الصناعية
حملة تشجير في المواقع الحراجية بإدلب ضمن مبادرة “لنعيد إدلب خضراء”
فيدان: استقرار سوريا يعني استقرار تركيا والمباحثات تناولت ملف قسد
استمرار نزوح الأهالي من منطقة الليرمون في حلب جراء استهداف قسد المنطقة بالرشاشات وقذائف الهاون
الشيباني: اتفاق الـ 10 من آذار مع قسد يعبر عن الإرادة السورية في توحيد الأراضي السورية
وزير الخارجية التركي: من الضروري تنفيذ اتفاق الـ 10 من آذار بين الحكومة السورية وقسد
وزير الخارجية والمغتربين: العلاقات بين سوريا وتركيا استراتيجية وتتطور يوماً بعد يوم
