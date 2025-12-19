ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في عموم المناطق السورية

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم، في مختلف المناطق السورية، لتصبح أعلى معدلاتها السنوية بنحو 2 إلى 5 درجات.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس مشمساً مستقراً في عموم البلاد، مع ظهور السحب بالمناطق الساحلية والشمالية الغربية.

الرياح شمالية، سرعتها بين 10 و 20 كم/ساعة، تترافق بهبات نشطة، تتراوح ما بين 30و40 كم/ساعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:

دمشـــق وريفها3/16
القنيــطرة5/14
درعــــا6/16
السـويـداء4/14
حمـــص5/17
حمــــاة4/18
الـلاذقـيـة13/21
طـرطـوس12/20
حــلـب5/17
إدلــــب6/17
دير الزور5/16
الرقة3/16
الحسكة3/16
