ارتفاع طفيف على درجات الحرارة في عموم المناطق السورية

دمشق-سانا
يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم، في مختلف المناطق السورية، لتصبح أعلى معدلاتها السنوية بنحو 2 إلى 5 درجات.
وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس مشمساً مستقراً في عموم البلاد، مع ظهور السحب بالمناطق الساحلية والشمالية الغربية.
الرياح شمالية، سرعتها بين 10 و 20 كم/ساعة، تترافق بهبات نشطة، تتراوح ما بين 30و40 كم/ساعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:
|دمشـــق وريفها
|3/16
|القنيــطرة
|5/14
|درعــــا
|6/16
|السـويـداء
|4/14
|حمـــص
|5/17
|حمــــاة
|4/18
|الـلاذقـيـة
|13/21
|طـرطـوس
|12/20
|حــلـب
|5/17
|إدلــــب
|6/17
|دير الزور
|5/16
|الرقة
|3/16
|الحسكة
|3/16