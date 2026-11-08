اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لسلامة الدواء بدمشق

دمشق-سانا



اختتمت اليوم الأحد، فعاليات حملة الأسبوع العالمي لسلامة الدواء، تحت شعار “لنجعل الدواء أكثر أماناً”، في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق، والتي أطلقتها وزارة الصحة في الثاني من شهر تشرين الثاني الجاري، بهدف إبراز دور اليقظة الدوائية في تعزيز سلامة المرضى.



‏وركزت محاور اليوم الأخير من الحملة على طريقة عمل فريق التيقظ الدوائي، والرقابة الدوائية إلى جانب دور اليقظة الدوائية والكشف عن الآثار الجانبية وفهمها وتقييمها، والتأثيرات الجانبية للدواء، بالإضافة إلى الإبلاغ الإلكتروني عن التفاعلات غير المرغوبة للأدوية على موقع وزارة الصحة.

التبليغ عن الآثار الجانبية

وأكد معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية هاني بغدادي في تصريح لـ سانا، أهمية اليقظة الدوائية وضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء، وأن السلامة تأتي من التبليغ عن هذه الآثار، موضحاً وجود فريق مختص يقوم بتجميع البيانات والتعامل معها لتقييمها، ولا سيما أنها مهمة تشاركية بين الأطباء، والصيادلة، والممرضين، والمرضى وذويهم، للتأكد من صحة الدواء عند إعطائه.

من جانبه، بين مدير صحة دمشق وائل دغمش في تصريح مماثل، أن إبلاغ المواطنين عن الآثار الجانبية التي تحدث أثناء استعمال الدواء يساعد وزارة الصحة على تقييم الأدوية والشركات، ويساعد على إيقاف الأدوية التي قد تسبب مشاكل أو اختلاطات كبيرة تهدد الحياة.

المحافظة على السلامة الدوائية للمواطن

وأكد معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية هاني بغدادي في تصريح لـ سانا، أهمية اليقظة الدوائية وضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء، وأن السلامة تأتي من التبليغ عن هذه الآثار، موضحاً وجود فريق مختص يقوم بتجميع البيانات والتعامل معها لتقييمها، ولا سيما أنها مهمة تشاركية بين الأطباء، والصيادلة، والممرضين، والمرضى وذويهم، للتأكد من صحة الدواء عند إعطائه.



وزير الصحة: تم تلقيح أكثر من 34 ألف طفل دون سن الخامسة خلال الحملة الأولى في المنطقة التي ورد منها البلاغ في دير الزور، بينهم أطفال لم يتلقوا أي جرعة لقاح سابقاً.

من جهتها، أكدت مسؤولة التيقظ الدوائي في مشفى الأطفال دعاء علبي، أن أهمية استمارة الإبلاغ عن الآثار غير المرغوبة تكمن في دورها بحماية مقدّم الرعاية الصحية من أي مساءلة لاحقة، فضلاً عن إسهامها في الوقاية من تكرار الأثر لدى أطفال آخرين قد يتعرضون للحالة نفسها.

وأوضحت علبي، أن فاعلية الاستمارة ترتبط بمدى اهتمام مقدّم الرعاية الصحية بالتعامل معها بجدية، مشيرةً إلى أن عدم إعطائها الأهمية اللازمة يفقدها الغاية المرجوة منها، ولا سيما أن الإبلاغ يشكّل إجراءً وقائياً يوثّق الحالة ويحمي مقدّم البلاغ، ويسهم في حماية الأطفال الآخرين من التعرض للأثر غير المرغوب ذاته.

وكانت وزارة الصحة أطلقت في الثاني من شهر تشرين الثاني الجاري فعاليات حملة الأسبوع العالمي لسلامة الدواء، بهدف تعزيز الوعي بأهمية اليقظة ‏الدوائية، والتأكيد على ضرورة الإبلاغ عن أي أثر جانبي للأدوية عبر القنوات الرسمية ‏ودائرة اليقظة الدوائية في وزارة الصحة، بما يسهم في ضمان سلامة الأدوية وفعاليتها.‏



