مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون ‏المدنية

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (209) لعام 2026، القاضي ‏بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏

المرسوم رقم (209) لعام 2026‏

رئيس الجمهورية ‏

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.‏

وعلى أحكام القانون رقم /14/ لعام 2018.‏

‏ يرسم ما يلي:‏

المادة (1): يُعين السيد عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية ‏للشؤون المدنية.‏

المادة (2): يُلغى العمل بكل ما هو مخالف لأحكام هذا المرسوم.‏

المادة (3): يُبلّغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.‏

أحمد الشرع ‏

رئيس الجمهورية العربية السورية

عبد الله بشير الطحلي ‏

من محافظة حمص، وُلد في الرياض عام 1991، وتلقى تعليمه فيها.‏

‏- حاصل على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة حلب.

‏- عاد إلى سوريا وشارك في الثورة السورية منذ بدايتها.‏

‏- تولّى العديد من مهام إدارة وتنسيق الوحدات العسكرية في ‏ريف حلب.

‏- عمل في جهاز الرقابة والمتابعة العسكري في قطاع حلب.‏

‏- شارك في تأسيس الإدارة العامة للحواجز في إدلب، وتسلّم فيها ‏مناصب قيادية وإدارية.‏

‏- عمل على تطوير العمل الإداري والمؤسسي في حكومة الإنقاذ من خلال مشروعي البطاقة الشخصية ورخص السياقة.‏

‏- عمل على مشروع أتمتة وتطوير منظومة الشؤون المدنية ‏ومراكزه الخدمية.‏

‏- كلف بعد تحرير سوريا بمهام نائب معاون وزير الداخلية ‏للشؤون المدنية.‏