مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون ‏المدنية

دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (209) لعام 2026، القاضي بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (209) لعام 2026
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام القانون رقم /14/ لعام 2018.
يرسم ما يلي:
المادة (1): يُعين السيد عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية.
المادة (2): يُلغى العمل بكل ما هو مخالف لأحكام هذا المرسوم.
المادة (3): يُبلّغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
عبد الله بشير الطحلي
من محافظة حمص، وُلد في الرياض عام 1991، وتلقى تعليمه فيها.
- حاصل على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة حلب.
- عاد إلى سوريا وشارك في الثورة السورية منذ بدايتها.
- تولّى العديد من مهام إدارة وتنسيق الوحدات العسكرية في ريف حلب.
- عمل في جهاز الرقابة والمتابعة العسكري في قطاع حلب.
- شارك في تأسيس الإدارة العامة للحواجز في إدلب، وتسلّم فيها مناصب قيادية وإدارية.
- عمل على تطوير العمل الإداري والمؤسسي في حكومة الإنقاذ من خلال مشروعي البطاقة الشخصية ورخص السياقة.
- عمل على مشروع أتمتة وتطوير منظومة الشؤون المدنية ومراكزه الخدمية.
- كلف بعد تحرير سوريا بمهام نائب معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية.