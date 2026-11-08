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مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون ‏المدنية

photo 2026 11 08 12 45 14 مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون ‏المدنية
مبنى رئاسة الجمهورية العربية السورية-دمشق-أرشيف سانا

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (209) لعام 2026، القاضي ‏بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏
المرسوم رقم (209) لعام 2026‏
رئيس الجمهورية ‏
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.‏
وعلى أحكام القانون رقم /14/ لعام 2018.‏

‏ يرسم ما يلي:‏

المادة (1): يُعين السيد عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية ‏للشؤون المدنية.‏

المادة (2): يُلغى العمل بكل ما هو مخالف لأحكام هذا المرسوم.‏

المادة (3): يُبلّغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.‏

أحمد الشرع ‏
رئيس الجمهورية العربية السورية

عبد الله بشير الطحلي ‏
من محافظة حمص، وُلد في الرياض عام 1991، وتلقى تعليمه فيها.‏
‏- حاصل على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة حلب.
‏- عاد إلى سوريا وشارك في الثورة السورية منذ بدايتها.‏
‏- تولّى العديد من مهام إدارة وتنسيق الوحدات العسكرية في ‏ريف حلب.
‏- عمل في جهاز الرقابة والمتابعة العسكري في قطاع حلب.‏
‏- شارك في تأسيس الإدارة العامة للحواجز في إدلب، وتسلّم فيها ‏مناصب قيادية وإدارية.‏
‏- عمل على تطوير العمل الإداري والمؤسسي في حكومة الإنقاذ من خلال مشروعي البطاقة الشخصية ورخص السياقة.‏
‏- عمل على مشروع أتمتة وتطوير منظومة الشؤون المدنية ‏ومراكزه الخدمية.‏
‏- كلف بعد تحرير سوريا بمهام نائب معاون وزير الداخلية ‏للشؤون المدنية.‏

photo 2026 11 08 12 50 40 مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون ‏المدنية
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