وزير الصحة يعلن اكتشاف حالتي شلل أطفال في دير الزور وإطلاق حملة استجابة عاجلة

دمشق-سانا



عقد وزير الصحة مصعب العلي اليوم الأحد مؤتمراً صحفياً بحضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا كارولين كلارينفال، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في سوريا ميريتشيل ريلانيو أرانا، ومدير الرعاية الصحية الأولية محمد السالم، ومدير الأمراض السارية وغير السارية ياسر فروح، لتقديم إحاطة حول جهود الوزارة في مكافحة مرض شلل الأطفال، عقب اكتشاف حالتين بفيروس شلل الأطفال لدى طفلين في منطقة الميادين بمحافظة دير الزور.

وأوضح العلي أن حماية أطفال سوريا مسؤولية كبرى توليها الوزارة اهتماماً بالغاً، ولا سيما عبر برامج اللقاح، مشيراً إلى أن الفرق الصحية باشرت عملها ميدانياً، وحددت المناطق عالية الخطورة، وبدأت التدخلات اللازمة للوصول إلى الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة لقاح سابقاً.

ولفت العلي إلى أن أكثر من 34 ألف طفل دون سن الخامسة جرى تلقيحهم خلال الحملة الأولى في المنطقة التي ورد منها البلاغ في دير الزور، بينهم أطفال لم يحصلوا على أي جرعة لقاح سابقاً.



وبيّن العلي أن الوزارة تواصل متابعة الحالات المشتبهة وإجراء الفحوص اللازمة والميدانية، ومراجعة نطاق التدخلات وفق المعطيات المتاحة، بما يضمن توجيه جهود الكوادر الصحية إلى المناطق الأكثر احتياجاً واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب، داعياً الأهالي إلى مراجعة أقرب مركز صحي للتأكد من استكمال اللقاحات، ولا سيما في المناطق التي ستعلن عنها الوزارة تباعاً، ومشيراً إلى أن لقاحات شلل الأطفال آمنة وفعالة وتُستخدم في جميع دول العالم.

من جهتها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا كارولين كلارينفال: إن المنظمة تعمل بالتعاون مع وزارة الصحة لتقييم الوضع ميدانياً وضمان استجابة ملائمة، مشيرةً إلى أن عملية التلقيح بدأت بالفعل منذ رصد الحالتين وسيجري تعزيزها.

بدورها، أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في سوريا ميريتشيل ريلانيو أرانا أن اكتشاف فيروس شلل الأطفال في دير الزور يبرز أهمية تعزيز منظومة التحصين، وضمان وصول اللقاحات المنقذة للحياة إلى جميع الأطفال، موضحةً أن اليونيسف ملتزمة بدعم الاستجابة الوطنية وتعزيز رصد الأمراض وضمان حصول الأطفال، ولا سيما غير الملقحين ضمن البرامج الروتينية، على الحماية اللازمة.



يتبع…