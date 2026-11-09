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دورة تدريبية بدير الزور حول الإدارة المتكاملة لمحصول الذرة الصفراء

٢٠٢٦١١٠٨ ١١٠٨٤١ دورة تدريبية بدير الزور حول الإدارة المتكاملة لمحصول الذرة الصفراء
مديرية الزراعة بدير الزور تقيم دورة تدريبية تستهدف الفنيين ‏والمهندسين الزراعيين8-11-2026-دير الزور-سانا

دير الزور-سانا

بدأت اليوم الأحد في مديرية الزراعة بدير الزور دورة تدريبية تستهدف الفنيين ‏والمهندسين الزراعيين العاملين في الوحدات الإرشادية، حول الإدارة المتكاملة ‏لمحصول الذرة الصفراء، بهدف تطوير مهارات الكوادر وتعزيز خبراتها في إدارة ‏المحصول وفق الأساليب العلمية الحديثة.‏

وأوضحت رئيسة دائرة الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية في مديرية الزراعة علياء ‏الحمش، لـ سانا، أن الدورة تستمر خمسة أيام، وتتضمن محاور تتعلق بالأهمية ‏الاقتصادية للمحصول، وإعداد الأرض للزراعة، وإدارة الري وبرنامج التسميد ‏المتكامل، ومكافحة الآفات الحشرية، إضافة إلى التعريف بأمراض المحصول ‏والسموم الفطرية وسبل الحد منها.‏

وبينت الحمش أن البرنامج التدريبي يشمل أيضاً مراحل الحصاد والتجفيف والتخزين، ‏ويُختتم باختبار نهائي للمتدربين وتقييم لمخرجات الدورة، مشيرة إلى مشاركة عدد من ‏المهندسين والفنيين من مديرية الزراعة والوحدات الإرشادية.‏

وفي سياق متصل، بدأ مزارعو قرية الشميطية بريف دير الزور اليوم حصاد ‏محصول الذرة الصفراء، وسط تراجع في الإنتاج مقارنة بالأعوام السابقة.‏

وذكرت مديرية الزراعة في المحافظة أن المساحة المخططة لزراعة المحصول بلغت ‌‏13 ألفاً و866 هكتاراً، فيما وصلت المساحات المزروعة إلى 450 هكتاراً للذرة ‏الرعوية و2796 هكتاراً لإنتاج الحبوب.‏

٢٠٢٦١١٠٨ ١١١٤٥٢ دورة تدريبية بدير الزور حول الإدارة المتكاملة لمحصول الذرة الصفراء
٢٠٢٦١١٠٨ ١٢١١٣٢ دورة تدريبية بدير الزور حول الإدارة المتكاملة لمحصول الذرة الصفراء
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