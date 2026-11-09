دورة تدريبية بدير الزور حول الإدارة المتكاملة لمحصول الذرة الصفراء

دير الزور-سانا

بدأت اليوم الأحد في مديرية الزراعة بدير الزور دورة تدريبية تستهدف الفنيين ‏والمهندسين الزراعيين العاملين في الوحدات الإرشادية، حول الإدارة المتكاملة ‏لمحصول الذرة الصفراء، بهدف تطوير مهارات الكوادر وتعزيز خبراتها في إدارة ‏المحصول وفق الأساليب العلمية الحديثة.‏

وأوضحت رئيسة دائرة الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية في مديرية الزراعة علياء ‏الحمش، لـ سانا، أن الدورة تستمر خمسة أيام، وتتضمن محاور تتعلق بالأهمية ‏الاقتصادية للمحصول، وإعداد الأرض للزراعة، وإدارة الري وبرنامج التسميد ‏المتكامل، ومكافحة الآفات الحشرية، إضافة إلى التعريف بأمراض المحصول ‏والسموم الفطرية وسبل الحد منها.‏

وبينت الحمش أن البرنامج التدريبي يشمل أيضاً مراحل الحصاد والتجفيف والتخزين، ‏ويُختتم باختبار نهائي للمتدربين وتقييم لمخرجات الدورة، مشيرة إلى مشاركة عدد من ‏المهندسين والفنيين من مديرية الزراعة والوحدات الإرشادية.‏

وفي سياق متصل، بدأ مزارعو قرية الشميطية بريف دير الزور اليوم حصاد ‏محصول الذرة الصفراء، وسط تراجع في الإنتاج مقارنة بالأعوام السابقة.‏

وذكرت مديرية الزراعة في المحافظة أن المساحة المخططة لزراعة المحصول بلغت ‌‏13 ألفاً و866 هكتاراً، فيما وصلت المساحات المزروعة إلى 450 هكتاراً للذرة ‏الرعوية و2796 هكتاراً لإنتاج الحبوب.‏