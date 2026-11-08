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سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر

444 سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر
هنأت سوريا اليوم الأحد جمهورية أذربيجان ‏الصديقة، حكومةً وشعباً، بمناسبة ذكرى ‏يوم النصر-دمشق-سانا

دمشق-سانا

هنأت سوريا اليوم الأحد جمهورية أذربيجان ‏الصديقة، حكومةً وشعباً، بمناسبة ذكرى ‏يوم النصر.‏

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، عن تمنياتها ‏لأذربيجان بدوام ‏الأمن والاستقرار، مؤكدةً حرص سوريا على تعزيز علاقات التعاون ‏بين البلدين في ‏مختلف المجالات.‏

ويُعد الثامن من تشرين الثاني من أهم الأيام الوطنية في تاريخ أذربيجان الحديث، إذ ‌‏تحتفل فيه البلاد بيوم النصر، تخليداً لاستعادة السيادة الوطنية وتحرير الأراضي ‌‏الأذربيجانية.‏

وكانت أذربيجان وأرمينيا وروسيا وقعت في العاشر من تشرين الثاني عام 2020 ‌‏اتفاقاً ثلاثياً أنهى الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام ‌‏علييف الثامن من تشرين الثاني يوماً وطنياً باسم «يوم النصر»، تخليداً لهذه المناسبة.‏

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