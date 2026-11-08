سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر

دمشق-سانا
هنأت سوريا اليوم الأحد جمهورية أذربيجان الصديقة، حكومةً وشعباً، بمناسبة ذكرى يوم النصر.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، عن تمنياتها لأذربيجان بدوام الأمن والاستقرار، مؤكدةً حرص سوريا على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ويُعد الثامن من تشرين الثاني من أهم الأيام الوطنية في تاريخ أذربيجان الحديث، إذ تحتفل فيه البلاد بيوم النصر، تخليداً لاستعادة السيادة الوطنية وتحرير الأراضي الأذربيجانية.
وكانت أذربيجان وأرمينيا وروسيا وقعت في العاشر من تشرين الثاني عام 2020 اتفاقاً ثلاثياً أنهى الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الثامن من تشرين الثاني يوماً وطنياً باسم «يوم النصر»، تخليداً لهذه المناسبة.