الداخلية: القبض على متورطين بانتهاكات أمنية في درعا زمن النظام البائد

درعا-سانا‏

أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعوين حسن علي قوجة وأجوان أحمد ‌‏كرجوت في محافظة درعا، وذلك في إطار التحقيقات المتواصلة مع رأفت ‌‏أنور العامودي الذي جرى توقيفه في وقت سابق، وما أسفرت عنه من ‌‏معلومات واعترافات تكشف تورطهم بانتهاكات بحق المواطنين زمن النظام ‏البائد.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن التحقيقات ‌‏كشفت تورط الموقوفين الثلاثة في انتهاكات عسكرية وأمنية داخل ‏مدينة ‌‏درعا، شملت العمل على حاجز “حميدة الطاهر” في حي السحاري، ‌‏‌‏والمشاركة في حملات اعتقال طالت عشرات المواطنين في حي الكاشف ‌‏‌‏واقتيادهم إلى “البناء الأحمر” (مقر الفرقة 15 سابقاً)، فضلاً عن دورهم في ‌‏‌‏اعتقال أعداد كبيرة من أبناء محافظة درعا خلال فترة عملهم ضمن الأجهزة ‌‏‌‏الأمنية التابعة للنظام البائد.‏

وأشارت الوزارة إلى استمرار الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، تمهيداً ‌‏لإحالتهم إلى القضاء المختص.‏

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق ‌‏مع إدارة مكافحة ‏الإرهاب، ألقت القبض على المدعو رأفت أنور العامودي ‌‏أحد أبرز ‏المطلوبين، لضلوعه ‏في العمل لصالح ميليشيا “اللجان الشعبية” ‌‏‌‏التابعة للنظام البائد في ‏محافظة درعا‌‏ والمتورط في عمليات اعتقال ‌‏وتغييب ‌‏قسري طالت عدداً من أبناء المحافظة.‏

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الوزارة والجهات المعنية في ملاحقة ‌‏ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري زمن ‌‏النظام البائد، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة ‌‏الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.‏