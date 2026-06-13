الداخلية: القبض على متورطين بانتهاكات أمنية في درعا زمن النظام البائد

درعا-سانا
أعلنت وزارة الداخلية القبض على المدعوين حسن علي قوجة وأجوان أحمد كرجوت في محافظة درعا، وذلك في إطار التحقيقات المتواصلة مع رأفت أنور العامودي الذي جرى توقيفه في وقت سابق، وما أسفرت عنه من معلومات واعترافات تكشف تورطهم بانتهاكات بحق المواطنين زمن النظام البائد.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن التحقيقات كشفت تورط الموقوفين الثلاثة في انتهاكات عسكرية وأمنية داخل مدينة درعا، شملت العمل على حاجز “حميدة الطاهر” في حي السحاري، والمشاركة في حملات اعتقال طالت عشرات المواطنين في حي الكاشف واقتيادهم إلى “البناء الأحمر” (مقر الفرقة 15 سابقاً)، فضلاً عن دورهم في اعتقال أعداد كبيرة من أبناء محافظة درعا خلال فترة عملهم ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد.
وأشارت الوزارة إلى استمرار الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.
وفي وقت سابق اليوم أعلنت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب، ألقت القبض على المدعو رأفت أنور العامودي أحد أبرز المطلوبين، لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا “اللجان الشعبية” التابعة للنظام البائد في محافظة درعا والمتورط في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عدداً من أبناء المحافظة.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود الوزارة والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري زمن النظام البائد، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.