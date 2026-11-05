الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل مكاسب شركات التعدين ‏

لندن-سانا
ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح، اليوم الخميس، بقيادة أسهم شركات التعدين، في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية على القطاع.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي ستوكس 600 صعد بنسبة 0.5 بالمئة إلى 660.33 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له في شهرين سجله في الجلسة الماضية.
وكسب قطاع الموارد الأساسية 2.7 بالمئة بدعم من صعود سهم أرسيلورميتال ستة بالمئة بعد أن تجاوزت ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم توقعات الأرباح الأساسية.
وتلقت الأسواق دعماً من تداول خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل، وسط توقعات بأن الخسارة الأحدث للجمهوريين قد تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تجنب التصعيد مع إيران.
وفي المقابل، تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط، إذ هبط سهم “إيه.إس.إم.إل” 2.7 بالمئة وسهم سويتيك 4.5 بالمئة، متأثراً بالتراجع في آسيا وسط مخاوف من أن يؤدي تدقيقٌ للديمقراطيين إلى إبطاء وتيرة التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
وهوى سهم راينميتال 14 بالمئة بعد خفض الشركة توقعاتها للمبيعات في 2026 للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، حيث قالت: إنها لم تعد تتوقع الحصول على عقد هذا العام لبرنامج مركبات أرمينيوس بوكسر الألماني، وإن إيرادات ذخائر المدفعية ستتأخر بسبب بطء الموافقات على الدفعات الإنتاجية.
وتأتي هذه النتائج في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي حقق فيها الديمقراطيون مكاسب واسعة، مكنتهم من استعادة السيطرة على مجلسي الكونغرس، في تحول سياسي يضع أجندة إدارة ترامب أمام تحديات تشريعية خلال المرحلة المقبلة.