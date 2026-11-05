الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل مكاسب شركات التعدين ‏

لندن-سانا‏

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح، اليوم الخميس، بقيادة أسهم شركات ‏التعدين، في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا في ظل تقييم ‌المستثمرين ‏لتداعيات اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية على ‏القطاع.‏

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي ستوكس 600 صعد بنسبة 0.5 ‏بالمئة إلى 660.33 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له في شهرين ⁠سجله في ‏الجلسة الماضية.‏

وكسب قطاع الموارد الأساسية 2.7 بالمئة بدعم من صعود سهم ‏أرسيلورميتال ستة بالمئة بعد أن تجاوزت ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب ‏في العالم توقعات الأرباح الأساسية.‏

وتلقت الأسواق دعماً من تداول خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل، ‏وسط توقعات بأن الخسارة الأحدث للجمهوريين قد تدفع الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب ‌إلى ⁠تجنب التصعيد مع إيران.‏

وفي المقابل، تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط، إذ هبط سهم ‌‏“إيه.إس.إم.إل” 2.7 بالمئة وسهم سويتيك 4.5 بالمئة، متأثراً بالتراجع في ‏آسيا وسط مخاوف من أن يؤدي تدقيقٌ للديمقراطيين ⁠إلى إبطاء وتيرة التوسع ‏في مشروعات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.‏

وهوى سهم راينميتال 14 بالمئة بعد خفض الشركة توقعاتها للمبيعات ⁠في ‌‏2026 للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، حيث قالت: إنها لم تعد تتوقع ‏الحصول على عقد هذا ⁠العام لبرنامج مركبات أرمينيوس بوكسر الألماني، ‏وإن إيرادات ذخائر المدفعية ستتأخر بسبب بطء الموافقات على الدفعات ‏الإنتاجية.‏

وتأتي هذه النتائج في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي حقق ‏فيها الديمقراطيون ‏مكاسب واسعة، مكنتهم من استعادة السيطرة على مجلسي ‏الكونغرس، في تحول سياسي ‏يضع أجندة إدارة ترامب أمام تحديات تشريعية ‏خلال المرحلة المقبلة.‏