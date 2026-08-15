وزارة الزراعة توضح حقيقة انتشار الجراد في مناطق سهل الغاب

دمشق-سانا

أكدت وزارة الزراعة السورية عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول انتشار حشرة الجراد في مناطق سهل الغاب بمحافظة حماة.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن الحشرات التي تمت مشاهدتها في المنطقة هي جنادب محلية، ويقتصر وجودها على طرفي السواقي ضمن المنطقة الممتدة من قبر فضة حتى الأشرفية، وعلى مسافة لا تتجاوز نحو كيلومتر واحد.

وأشارت الوزارة إلى أنها وجّهت فرقها الميدانية للمباشرة بأعمال المكافحة الكيميائية اعتباراً من صباح يوم غد، وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت الوزارة، أنها تتابع بشكل مستمر خرائط حركة وانتشار الجراد في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وترصد أي تطورات قد تستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على وصول الجراد إلى سوريا.