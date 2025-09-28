زراعة 1469 هكتاراً بالبندورة التكثيفية في درعا

درعا-سانا

بلغت المساحة المزروعة بمحصول البندورة التكثيفية في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي 1469 هكتاراً، متجاوزةً الخطة المقررة البالغة 874 هكتاراً بنحو 595 هكتاراً، وفق رئيس دائرة الاقتصاد والتخطيط الزراعي في مديرية الزراعة حسن الأحمد.

وأوضح الأحمد في تصريح لـ سانا أن تقديرات الإنتاج في الموسم الحالي تقدر بنحو 73 ألف طن، مبيناً أن درعا من المحافظات الأولى بإنتاج البندورة بعروتيها الصيفية الرئيسية والتكثيفية.

وقال الأحمد: إن زراعة البندورة ذات تكلفة عالية، حيث تحتاج للسماد بكميات كبيرة وعمليات مكافحة للحشرات ويتم إنتاج أصناف تصديرية ذات صلابة وبمواصفات عالية وأصناف تسويقية أقل صلابة وبمواصفات جيدة.

وبلغت المساحة المزروعة بمحصول البندورة بعروته الرئيسية في الموسم الحالي في درعا 2507 هكتارات متجاوزة الخطة المقررة البالغة 1384 هكتاراً بنحو 1123 هكتاراً.