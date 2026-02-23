التأمينات الاجتماعية تبحث مع وفد من منظمة العمل الدولية إصلاح النظام التأميني

دمشق-سانا

ناقش مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب اليوم الإثنين، مع وفد من منظمة العمل الدولية مسودة الدراسة الإكتوارية التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع المنظمة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه النظام التأميني، والتوصيات المقترحة لتعزيز كفاءته واستدامته.

وضم وفد المنظمة اختصاصي الحماية الاجتماعية الإقليمي في المكتب الإقليمي للدول العربية إيان أورتون، والمنسق القطري للمنظمة في سوريا محمد أنس السبع، والخبير الإقليمي الإكتواري في مكتب المنظمة الإقليمي في بيروت جورج قزي.

وجرى خلال اللقاء، بمشاركة أعضاء لجنة دراسة قانون التأمينات الاجتماعية، استعراض عدد من المحاور الفنية، في مقدمتها التقييم طويل الأجل للنظام التأميني، ودراسة أثر التعديلات القانونية المحتملة، وتحليل الانعكاسات المالية لأي تغييرات قد تطال الفرضيات الأساسية المعتمدة في الدراسة.

كما تم بحث سيناريوهات إصلاح النظام التأميني، بما يضمن تعزيز استدامته المالية، والاستفادة من الخبرات الفنية لمنظمة العمل الدولية في تطوير الجوانب الإدارية والتشريعية لعمل المؤسسة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة في أنظمة الحماية الاجتماعية.

حضر اللقاء منسق برنامج الحماية الاجتماعية في مكتب منظمة العمل الدولية في سوريا حسام نادر، إلى جانب فريق عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويُعدّ العلم الإكتواري، أو علم حسابات التأمين، أحد العلوم المتخصصة التي تعتمد الأساليب الحسابية والإحصائية لتقدير المخاطر في قطاع التأمين والصناعات المالية، فيما يُطلق مصطلح “الإكتواريين” على المختصين المؤهلين علمياً وعملياً في هذا المجال.