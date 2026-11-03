‏”بروجكت سوريا 2026″ يفتح آفاق التعاون أمام شركات عربية في قطاع البناء

دمشق-سانا
تتجه شركات عربية متخصصة في قطاعات البناء والتشييد والهندسة والخدمات اللوجستية إلى استكشاف فرص العمل والاستثمار في السوق السورية، وبحث آفاق التعاون مع الشركات المحلية، في ظل متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وما تتيحه من مجالات واسعة للشراكات وتبادل الخبرات.
وتتيح المشاركة في معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” للبناء والتشييد والتطوير العقاري للشركات العربية التعرف إلى احتياجات السوق السورية، وعرض منتجاتها وخدماتها، وبناء علاقات تجارية مع الفعاليات الاقتصادية المحلية، ولا سيما في مجالات مواد البناء والحلول الإنشائية والعزل والهندسة والمقاولات والنقل والخدمات اللوجستية.
إقامة شراكات في سوريا
مدير العمليات في شركة هندسة الجابر القطرية، نجاتي غزال، أوضح في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الشركة تتطلع من خلال دخولها إلى السوق السورية إلى إقامة شراكات مع الشركات المحلية العاملة في قطاع الهندسة والمقاولات، وتعزيز التعاون معها في تنفيذ المشاريع الكبرى، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والنفط والمنشآت الرياضية والمشاريع النوعية.
وأشار غزال إلى أن أعمال شركته توسعت خلال السنوات الأخيرة لتشمل عدداً من الدول العربية، وامتد نشاطها مؤخراً إلى السوق السورية.
التعرف على احتياجات السوق السورية
بدوره، بين المدير التجاري لشركة “سان غوبان” العالمية لإنتاج مواد البناء محمد بابلي في تصريح مماثل، أن الشركة تقدم مجموعة من حلول مواد البناء، وأن مشاركته في المعرض تأتي انطلاقاً من اهتمامه بالسوق السورية ورغبته في التعرف إلى احتياجاتها وبحث سبل المساهمة في إعادة إعمارها.
ولفت بابلي إلى أن الشركة كانت حاضرة في سوريا منذ عام 2010، وتمتلك مصنعاً من المقرر إعادة افتتاحه قريباً في المدينة الصناعية بحسياء.
الاستفادة من الفرص
من جانبه، أوضح مدير شركة “فريت لانس” اللبنانية للشحن جوني الحاج، في تصريح مماثل، أن تحسن الأوضاع في سوريا والتوجه نحو مرحلة إعادة الإعمار شجعا الشركة على المشاركة في المعرض، والاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق السورية.
وأعرب الحاج عن تطلعه للتواصل المباشر مع التجار والعارضين والزوار، والتعريف بخدماتها وخبراتها في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، إضافة إلى بناء علاقات عمل جديدة وتوسيع شبكة تعاونها مع الفعاليات التجارية والاقتصادية.
وكانت فعاليات معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” انطلقت أمس الإثنين، وتستمر حتى الخامس من شهر تشرين الثاني الجاري.