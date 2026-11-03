‏”بروجكت سوريا 2026″ يفتح آفاق التعاون أمام شركات عربية في قطاع البناء

دمشق-سانا‏

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تتجه شركات عربية متخصصة في قطاعات البناء والتشييد والهندسة والخدمات ‏اللوجستية إلى استكشاف فرص العمل والاستثمار في السوق السورية، وبحث آفاق ‏التعاون مع الشركات المحلية، في ظل متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وما تتيحه من ‏مجالات واسعة للشراكات وتبادل الخبرات.‏

وتتيح المشاركة في معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” للبناء والتشييد ‏والتطوير العقاري للشركات العربية التعرف إلى احتياجات السوق السورية، وعرض ‏منتجاتها وخدماتها، وبناء علاقات تجارية مع الفعاليات الاقتصادية المحلية، ولا سيما ‏في مجالات مواد البناء والحلول الإنشائية والعزل والهندسة والمقاولات والنقل ‏والخدمات اللوجستية. ‏

إقامة شراكات في سوريا ‏

مدير العمليات في شركة هندسة الجابر القطرية، نجاتي غزال، أوضح في تصريح ‏لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الشركة تتطلع من خلال دخولها إلى السوق السورية إلى إقامة ‏شراكات مع الشركات المحلية العاملة في قطاع الهندسة والمقاولات، وتعزيز التعاون ‏معها في تنفيذ المشاريع الكبرى، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والنفط والمنشآت ‏الرياضية والمشاريع النوعية.‏

وأشار غزال إلى أن أعمال شركته توسعت خلال السنوات الأخيرة لتشمل عدداً من ‏الدول العربية، وامتد نشاطها مؤخراً إلى السوق السورية.‏

التعرف على احتياجات السوق السورية

بدوره، بين المدير التجاري لشركة “سان غوبان” العالمية لإنتاج مواد البناء محمد ‏بابلي في تصريح مماثل، أن الشركة تقدم مجموعة من حلول مواد البناء، وأن مشاركته ‏في المعرض تأتي انطلاقاً من اهتمامه بالسوق السورية ورغبته في التعرف إلى ‏احتياجاتها وبحث سبل المساهمة في إعادة إعمارها.‏

ولفت بابلي ‏إلى أن الشركة كانت حاضرة في سوريا منذ عام 2010، وتمتلك مصنعاً ‏من المقرر إعادة افتتاحه قريباً في المدينة الصناعية بحسياء.‏

الاستفادة من الفرص ‏

من جانبه، أوضح مدير شركة “فريت لانس” اللبنانية للشحن جوني الحاج، في ‏تصريح مماثل، أن تحسن الأوضاع في سوريا والتوجه نحو مرحلة إعادة الإعمار ‏شجعا الشركة على المشاركة في المعرض، والاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق ‏السورية.‏

وأعرب الحاج عن تطلعه للتواصل المباشر مع التجار والعارضين والزوار، ‏والتعريف بخدماتها وخبراتها في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، إضافة إلى بناء ‏علاقات عمل جديدة وتوسيع شبكة تعاونها مع الفعاليات التجارية والاقتصادية.‏

وكانت فعاليات معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” انطلقت أمس الإثنين، ‏وتستمر حتى الخامس من شهر تشرين الثاني الجاري. ‏