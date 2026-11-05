باحثون يابانيون يطورون بروتيناً لتعزيز قدرة العضلات على التجدد مع التقدم في العمر

طوكيو-سانا

توصل باحثون في جامعة كيوشو اليابانية إلى تطوير شكل محسّن من بروتين يسهم في تجديد الأنسجة العضلية، في اكتشاف قد يساعد على فهم آليات إصلاح العضلات وتطوير أساليب مستقبلية للحد من ضعفها مع التقدم في العمر.

وذكر موقع «ساينس ديلي» العلمي أمس الأربعاء، أن الدراسة المنشورة في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» كشفت عن دور مركب يُعرف باسم ثلاثي كبريتيد حمض الليبويك (LASSS) في تعزيز فعالية بروتين عامل نمو الخلايا الكبدية (HGF)، المسؤول عن تنشيط الخلايا الجذعية التي تسهم في إصلاح الأنسجة العضلية.

وأطلق الباحثون على الشكل المحسّن من البروتين اسم «سوبر إتش جي إف» (Super HGF)، وأظهرت التجارب أن معالجته بالمركب المذكور عززت قدرته على الارتباط بالمستقبل الخلوي «سي ميت» (c-Met) بأكثر من الضعف، مقارنة بالبروتين غير المعالج.

ويؤدي بروتين HGF دوراً مهماً في تنشيط الخلايا الساتلية، وهي خلايا جذعية متخصصة تسهم في إصلاح الألياف العضلية المتضررة وتجديدها، إلا أن كفاءته تتراجع مع التقدم في العمر نتيجة تعرضه لتغير كيميائي يُعرف باسم «النترجة»، يؤثر في بنيته وقدرته على الارتباط بمستقبلاته الخلوية.

ووجد الباحثون أن مركب LASSS يساعد على الحد من هذا التغير الكيميائي، كما قد يسهم في إحداث تعديلات في البنية ثلاثية الأبعاد للبروتين، ما يعزز قدرته على أداء وظيفته وتنشيط الإشارات الخلوية المرتبطة بإصلاح العضلات.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تسهم في تطوير أساليب مستقبلية للحفاظ على قدرة الأنسجة العضلية على التجدد، والحد من تراجع كفاءتها المرتبط بالشيخوخة أو قلة الحركة لفترات طويلة، إلا أن التقنية لا تزال في مراحل البحث والتجارب.