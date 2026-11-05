الخميس 5 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: باحثون يابانيون يطورون بروتيناً لتعزيز قدرة العضلات على التجدد مع التقدم في العمر
بحث
بحث
sana-logo-mobile

باحثون يابانيون يطورون بروتيناً لتعزيز قدرة العضلات على التجدد مع التقدم في العمر

7 3 باحثون يابانيون يطورون بروتيناً لتعزيز قدرة العضلات على التجدد مع التقدم في العمر
باحثون في جامعة كيوشو اليابانية يطورون شكلاً محسّناً من بروتين يسهم في تجديد الأنسجة العضلية-صورة تعبيرية-موقع ساينس ديلي

طوكيو-سانا

توصل باحثون في جامعة كيوشو اليابانية إلى تطوير شكل محسّن من بروتين يسهم في تجديد الأنسجة العضلية، في اكتشاف قد يساعد على فهم آليات إصلاح العضلات وتطوير أساليب مستقبلية للحد من ضعفها مع التقدم في العمر.

وذكر موقع «ساينس ديلي» العلمي أمس الأربعاء، أن الدراسة المنشورة في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» كشفت عن دور مركب يُعرف باسم ثلاثي كبريتيد حمض الليبويك (LASSS) في تعزيز فعالية بروتين عامل نمو الخلايا الكبدية (HGF)، المسؤول عن تنشيط الخلايا الجذعية التي تسهم في إصلاح الأنسجة العضلية.

وأطلق الباحثون على الشكل المحسّن من البروتين اسم «سوبر إتش جي إف» (Super HGF)، وأظهرت التجارب أن معالجته بالمركب المذكور عززت قدرته على الارتباط بالمستقبل الخلوي «سي ميت» (c-Met) بأكثر من الضعف، مقارنة بالبروتين غير المعالج.

ويؤدي بروتين HGF دوراً مهماً في تنشيط الخلايا الساتلية، وهي خلايا جذعية متخصصة تسهم في إصلاح الألياف العضلية المتضررة وتجديدها، إلا أن كفاءته تتراجع مع التقدم في العمر نتيجة تعرضه لتغير كيميائي يُعرف باسم «النترجة»، يؤثر في بنيته وقدرته على الارتباط بمستقبلاته الخلوية.

ووجد الباحثون أن مركب LASSS يساعد على الحد من هذا التغير الكيميائي، كما قد يسهم في إحداث تعديلات في البنية ثلاثية الأبعاد للبروتين، ما يعزز قدرته على أداء وظيفته وتنشيط الإشارات الخلوية المرتبطة بإصلاح العضلات.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تسهم في تطوير أساليب مستقبلية للحفاظ على قدرة الأنسجة العضلية على التجدد، والحد من تراجع كفاءتها المرتبط بالشيخوخة أو قلة الحركة لفترات طويلة، إلا أن التقنية لا تزال في مراحل البحث والتجارب.

ميتا تعزز تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي بضم فريق شركة ناشئة
علماء يطورون شريحة ضوئية متقدمة تمهد لحواسيب أسرع وأقل استهلاكاً للطاقة
السلطات المغربية تجلي سكان مدينة القصر الكبير تحسباً للفيضانات
تقنية جديدة من ناسا تعزز مرونة الاتصالات بين المركبات الفضائية
باحثون في جامعة سيدني يبتكرون أوعية دموية ثلاثية الأبعاد لدراسة أسباب السكتات الدماغية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار