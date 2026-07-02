قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أراضي زراعية بين معرية وعابدين في ريف درعا بقذائف الهاون

درعا-سانا

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون، اليوم الخميس، أراضي زراعية تقع بين قريتي معرية وعابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا في درعا، أن قوات الاحتلال أطلقت عدداً من قذائف الهاون باتجاه أراضٍ زراعية بين قريتي معرية وعابدين، وتحديداً في منطقة تعرف باسم طبريا، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت في وقت سابق اليوم، مناطق في ريفي درعا الغربي ‏والقنيطرة الجنوبي بعدد من القذائف ‏المدفعية، طالت محيط قريتي عابدين وجملة في ‏حوض اليرموك، وأراضي زراعية بين بلدتي بريقة وكودنة.