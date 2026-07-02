قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أراضي زراعية بين معرية وعابدين في ريف درعا بقذائف الهاون

image 2026 04 11 02 36 15 2 3 قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أراضي زراعية بين معرية وعابدين في ريف درعا بقذائف الهاون

درعا-سانا

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون، اليوم الخميس، أراضي زراعية تقع بين قريتي معرية وعابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا في درعا، أن قوات الاحتلال أطلقت عدداً من قذائف الهاون باتجاه أراضٍ زراعية بين قريتي معرية وعابدين، وتحديداً في منطقة تعرف باسم طبريا، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت في وقت سابق اليوم، مناطق في ريفي درعا الغربي ‏والقنيطرة الجنوبي بعدد من القذائف ‏المدفعية، طالت محيط قريتي عابدين وجملة في ‏حوض اليرموك، وأراضي زراعية بين بلدتي بريقة وكودنة.

قرار رئاسي بتشكيل مجلس الأمن القومي
وضع حجر الأساس لمجمع “بيت السلام” التعليمي في حرستا بريف دمشق
وزارة الطاقة السورية: 5 ساعات كهرباء إضافية مع بداية الأسبوع المقبل
جبل قاسيون والصعود إلى مسجد الأربعين بدمشق.. حكاية التاريخ وروحانية المكان
ورشة عمل في درعا لإعداد خطط التنمية الإدارية المحلية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك