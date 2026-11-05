هاري كين يمدد عقده مع بايرن ميونيخ لغاية 2029‏

برلين-سانا

أعلن بايرن ميونيخ رسمياً اليوم ‌الخميس ‏تمديد عقد مهاجمه الإنكليزي هاري ‌‏كين، ضمن صفوف النادي حتى 30 من حزيران 2029.‏

وذكرت رويترز أن كين (33 عاماً) سجل 156 هدفاً في 161 مباراة ‌‏خاضها بقميص بايرن ميونيخ منذ انضمامه إليه صيف 2023، وتوجها ‌‏الأسبوع الماضي بالفوز بجائزة الكرة الذهبية.‏

وحصل كين على لقب هداف الدوري الألماني في كل المواسم التي قضاها ‌‏مع ⁠بايرن، إلى جانب لقب أفضل لاعب في ألمانيا عام 2026، وفاز ‌‏مرتين بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، التي تمنح لأفضل هداف في ‌‏مسابقات الدوري الأوروبية، وقاد منتخب إنكلترا إلى المركز الثالث في كأس ‌‏العالم هذا العام.‏