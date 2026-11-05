هاري كين يمدد عقده مع بايرن ميونيخ لغاية 2029‏

برلين-سانا
أعلن بايرن ميونيخ رسمياً اليوم الخميس تمديد عقد مهاجمه الإنكليزي هاري كين، ضمن صفوف النادي حتى 30 من حزيران 2029.
وذكرت رويترز أن كين (33 عاماً) سجل 156 هدفاً في 161 مباراة خاضها بقميص بايرن ميونيخ منذ انضمامه إليه صيف 2023، وتوجها الأسبوع الماضي بالفوز بجائزة الكرة الذهبية.
وحصل كين على لقب هداف الدوري الألماني في كل المواسم التي قضاها مع بايرن، إلى جانب لقب أفضل لاعب في ألمانيا عام 2026، وفاز مرتين بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، التي تمنح لأفضل هداف في مسابقات الدوري الأوروبية، وقاد منتخب إنكلترا إلى المركز الثالث في كأس العالم هذا العام.