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مصرع 9 أشخاص بتحطم طائرة خاصة في فلوريدا الأمريكية

500 مصرع 9 أشخاص بتحطم طائرة خاصة في فلوريدا الأمريكية
لقي 9 أشخاص مصرعهم بتحطم طائرة خاصة في فلوريدا الأمريكية

واشنطن-سانا‏

لقي 9 أشخاص حتفهم، اليوم الأحد‏، جراء تحطم طائرة خاصة من طراز “ليرجت ‌‏60” في منطقة سكنية جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.‏

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في بيان نقلته وكالة أسوشيتيد برس بأن ‏الطائرة التي كانت تقل 9 من رجال الأعمال، سقطت بالقرب من منطقة كريستهافن ‏بعدما كانت قد أقلعت من مطار أوستن بيرغستروم الدولي في ولاية تكساس متجهةً ‏إلى جزر الباهاما.‏

وأكد وزير النقل الأمريكي شون دافي، في منشور على منصة إكس، عدم وجود أي ‏ناجين من بين الأشخاص التسعة الذين كانوا على متن الطائرة.‏

وأشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن الطائرة انفجرت واندلعت فيها النيران على ‏بعد نحو تسعة أميال فقط من منتجع مارالاغو، مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في ‏فلوريدا.‏

وكان خمسة أشخاص لقوا مصرعهم في أيلول الماضي، جراء تحطم طائرة ‏شحن ‏تابعة لشركة “أمازون برايم إير” في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا

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