مباحثات قطرية كويتية لتنسيق دعم جهود الوساطة الباكستانية بين أمريكا وإيران

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، تنسيق جهود دعم الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري شدد خلال الاتصال، على ضرورة تجاوب الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.

كما استعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

يشار إلى أن وساطة دول الخليج العربية أسهمت قبل أسبوعين في دفع واشنطن نحو تأجيل استئناف حربها ضد إيران، ومنح المسار التفاوضي فرصة جديدة، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الحرب، وتأثيرها على ‏أمن الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز.