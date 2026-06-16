فون دير لاين تشدد على ضمان حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز ‏

بروكسل-سانا
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء، ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز دون أي قيود، مشددةً على أهمية معالجة التحديات التي كشفت عنها الأحداث الأخيرة في المنطقة.
وقالت فون دير لاين في تدوينة على منصة “إكس”: إن جلسة حول الشرق الأوسط عُقدت مع الشركاء الإقليميين ضمن فعاليات قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) في مدينة إيفيان الفرنسية، تناولت ضرورة ضمان استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن التطورات التي شهدها المضيق أظهرت مواطن ضعف تستدعي المعالجة.
ودعت إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال تعزيز التعاون لإيجاد طرق إمداد بديلة وممرات جديدة، من بينها ممر النقل البحري الدولي (IMEC)، المعروف باسم “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا”.
كما لفتت فون دير لاين إلى أن المشاركين في الجلسة ناقشوا ملف لبنان، مؤكدةً أن تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط يتطلب استقرار لبنان وسلامه.
وانطلقت اليوم أعمال قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث يتصدر جدول أعمالها الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران، إلى جانب تطورات الحرب في أوكرانيا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً، وأن الولايات المتحدة سترفع حصارها البحري عن إيران، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وأشار ترامب لاحقاً إلى أنّ ناقلات نفط بدأت الخروج من مضيق هرمز عبر طريق يبدو أنه قريب من عُمان.