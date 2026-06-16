فون دير لاين تشدد على ضمان حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز ‏

بروكسل-سانا‏

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء، ‏ضرورة استعادة ‏حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز دون أي قيود، ‏مشددةً على أهمية ‏معالجة التحديات التي كشفت عنها الأحداث الأخيرة في ‏المنطقة.‏

وقالت فون دير لاين في تدوينة على منصة “إكس”: إن جلسة حول الشرق ‌‏الأوسط عُقدت مع الشركاء الإقليميين ضمن فعاليات قمة مجموعة الدول ‌‏السبع الصناعية الكبرى (‏G7‌‏) في مدينة إيفيان الفرنسية، تناولت ضرورة ‌‏ضمان استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن ‌‏التطورات التي شهدها المضيق أظهرت مواطن ضعف تستدعي المعالجة.‏

ودعت إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال تعزيز التعاون لإيجاد ‌‏طرق إمداد بديلة وممرات جديدة، من بينها ممر النقل البحري الدولي ‌‏‌‏(‏IMEC‏)، المعروف باسم “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط ‌‏وأوروبا”.‏

كما لفتت فون دير لاين إلى أن المشاركين في الجلسة ناقشوا ملف لبنان، ‌‏مؤكدةً أن تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط يتطلب استقرار لبنان ‌‏وسلامه.‏

وانطلقت اليوم أعمال قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث ‌‏يتصدر جدول أعمالها الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران، إلى جانب ‌‏تطورات الحرب في أوكرانيا.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أن مضيق هرمز بات ‌‏مفتوحاً، ‏وأن ‏الولايات المتحدة سترفع حصارها البحري عن إيران، وذلك ‌‏عقب إعلان ‏رئيس الوزراء ‏الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق ‌‏لوقف إطلاق ‏النار بين واشنطن ‏وطهران، وأشار ترامب لاحقاً إلى أنّ ‌‏ناقلات نفط بدأت الخروج من مضيق هرمز عبر طريق يبدو أنه قريب من ‌‏عُمان.‏