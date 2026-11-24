طرطوس-سانا
كرّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس، 42 منشأة صناعية وغذائية، خلال فعالية أقيمت اليوم في منتجع جونادا بطرطوس، تقديراً لالتزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، وتحسين واقعها الفني والإنتاجي، في خطوة تعكس توجهاً نحو تطوير أساليب الرقابة التموينية وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي للارتقاء بجودة المنتجات وحماية صحة المستهلك.
أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي طرطوس واللاذقية عبدالوهاب سفر، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن تكريم المنشآت جاء نتيجة التزامها بالشروط والمعايير التي حددتها المديرية، بعد زيارات ميدانية ومتابعة امتدت ستة أشهر، أظهرت تحسناً ملموساً في واقع عدد منها.
وأشار سفر إلى أن المنشآت المكرّمة حققت العلامة الكاملة بنسبة 100 بالمئة وفق استمارة تقييم معتمدة، موضحاً أن التكريم لا يعفي المنشآت من الرقابة اللاحقة، إذ تستمر الجولات الدورية والمفاجئة، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفة يتم ضبطها.
ولفت سفر إلى أن الارتقاء بمستوى المنشآت يشكل خطوة مهمة لتعزيز قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتهيئة الظروف لزيادة فرص التصدير والوصول إلى أسواق جديدة.
معايير فنية من التصنيع إلى التخزين
من جهته، بيّن رئيس شعبة سلامة الغذاء في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس محمد يوسف، أن تقييم المنشآت شمل مجموعة من الاشتراطات الفنية والصحية، في مقدمتها إجراء التحاليل الدورية للمنتجات النهائية، وتحسين واقع الأسقف والجدران والأرضيات، والتأكد من سلامة الآلات والمعدات وخلوها من الصدأ وملاءمتها للتصنيع الغذائي.
وأوضح يوسف أن المتابعة شملت أيضاً التأكد من تخزين المنتجات النهائية في ظروف مناسبة من حيث درجات الحرارة والرطوبة، ما يسهم في الحفاظ على سلامتها وجودتها، مشيراً إلى أن تكريم المنشآت الملتزمة يهدف إلى تحفيز بقية المنشآت الغذائية في المحافظة على اتباع النهج نفسه، وصولاً إلى منتجات آمنة وسليمة وتعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق.
وتعكس هذه المبادرة أهمية التكامل بين الرقابة والقطاع الصناعي في بناء منظومة أكثر فاعلية لسلامة الغذاء، تقوم على الوقاية والتوعية وتحسين بيئة الإنتاج، ما يجعل جودة المنتج مسؤولية تبدأ من المنشأة بما يدعم ثقة المستهلك بالمنتج الوطني.