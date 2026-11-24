‏ طرطوس-سانا

كرّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة طرطوس، 42 منشأة صناعية وغذائية، خلال فعالية أقيمت ‏اليوم في منتجع جونادا بطرطوس، تقديراً لالتزامها بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، وتحسين واقعها الفني ‏والإنتاجي، في خطوة تعكس توجهاً نحو تطوير أساليب الرقابة التموينية وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي للارتقاء ‏بجودة المنتجات وحماية صحة المستهلك.‏

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أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي طرطوس واللاذقية عبدالوهاب سفر، في تصريح لـ سانا اليوم ‏الثلاثاء، أن تكريم المنشآت جاء نتيجة التزامها بالشروط والمعايير التي حددتها المديرية، بعد زيارات ميدانية ومتابعة امتدت ‏ستة أشهر، أظهرت تحسناً ملموساً في واقع عدد منها.‏

‏ وأشار سفر إلى أن المنشآت المكرّمة حققت العلامة الكاملة بنسبة 100 بالمئة وفق استمارة تقييم معتمدة، موضحاً أن ‏التكريم لا يعفي المنشآت من الرقابة اللاحقة، إذ تستمر الجولات الدورية والمفاجئة، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق أي ‏مخالفة يتم ضبطها.‏

ولفت سفر إلى أن الارتقاء بمستوى المنشآت يشكل خطوة مهمة لتعزيز قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق ‏الخارجية، وتهيئة الظروف لزيادة فرص التصدير والوصول إلى أسواق جديدة.‏

‏ معايير فنية من التصنيع إلى التخزين

‏من جهته، بيّن رئيس شعبة سلامة الغذاء في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس محمد يوسف، أن تقييم ‏المنشآت شمل مجموعة من الاشتراطات الفنية والصحية، في مقدمتها إجراء التحاليل الدورية للمنتجات النهائية، وتحسين ‏واقع الأسقف والجدران والأرضيات، والتأكد من سلامة الآلات والمعدات وخلوها من الصدأ وملاءمتها للتصنيع الغذائي.‏

‏ وأوضح يوسف أن المتابعة شملت أيضاً التأكد من تخزين المنتجات النهائية في ظروف مناسبة من حيث درجات الحرارة ‏والرطوبة، ما يسهم في الحفاظ على سلامتها وجودتها، مشيراً إلى أن تكريم المنشآت الملتزمة يهدف إلى تحفيز بقية ‏المنشآت الغذائية في المحافظة على اتباع النهج نفسه، وصولاً إلى منتجات آمنة وسليمة وتعزيز حضور المنتج السوري في ‏الأسواق.‏

وتعكس هذه المبادرة أهمية التكامل بين الرقابة والقطاع الصناعي في بناء منظومة أكثر فاعلية لسلامة الغذاء، تقوم على ‏الوقاية والتوعية وتحسين بيئة الإنتاج، ما يجعل جودة المنتج مسؤولية تبدأ من المنشأة بما يدعم ثقة المستهلك بالمنتج ‏الوطني.