دمشق-سانا

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دخلت اللغة الكردية إلى الصفوف المدرسية في دمشق، في خطوة تترجم الاعتراف ‏بالحقوق الثقافية واللغوية للمواطنين السوريين الكرد، وتجسد مضامين المرسوم الرئاسي ‏رقم 13 لعام 2026، الذي أقرّ اعتبارها لغة وطنية، وأكد أن الهوية الثقافية واللغوية ‏للمواطنين السوريين الكرد جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.‏

وفي ثانوية “يعقوب الكندي” بدمشق، تتجسد هذه الخطوة في تجربة تعليمية تجمع ‏طلاباً عرباً وكرداً في قاعة دراسية واحدة، يتشاركون تعلم الأحرف والمفردات والقواعد، ‏في أجواء تعكس اهتماماً متزايداً باللغة، وتفتح أمام الأجيال الجديدة مساحة للتعرف إلى ‏ثقافة شريحة من أبناء وطنهم، بما يعزز التواصل والتفاهم، ويرسخ قيم المواطنة ‏والانتماء المشترك.‏

تعزيز التلاقي المجتمعي

وأكد مدير الثانوية مصطفى الحسون، في تصريح لـ سانا، أن أهمية إدراج اللغة ‏الكردية مادةً رديفة تكمن في تعزيز حضور اللغة الأم لدى الكرد، وإضافة بعد ثقافي ‏ومعرفي لدى الطلاب العرب، لافتاً إلى أن الحاجة ملحة في المرحلة الحالية لتعزيز ‏أواصر التواصل بين السوريين.‏

وأوضح أن تعلم لغة الشريك في الوطن يحمل قيمة اجتماعية وثقافية تتجاوز مجرد ‏اكتساب مفردات جديدة، مؤكداً من واقع خبرته في تأليف المناهج والعمل في اللغة ‏العربية، أن اللغات لا تتنافس ولا تلغي بعضها، بل تثري بعضها بعضاً وتضيف إلى ‏الحصيلة المعرفية والثقافية للمتعلم.‏

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وأضاف أن تعلم لغة أخرى قد يدفع المتعلم أيضاً إلى إعادة اكتشاف لغته الأم والتعمق ‏في قواعدها وتراكيبها، حتى إن كان يستخدمها بالفطرة منذ طفولته.‏

إقبال طلابي ‏

وحول الإقبال على التجربة، بيّن الحسون أن عدد الطلاب المسجلين حالياً من الصف ‏الأول حتى التاسع يبلغ نحو 50 طالباً، من العرب والكرد، لافتاً إلى استمرار التسجيل ‏وتزايد الاهتمام مع اتساع معرفة الطلاب والأهالي بهذه الفرصة الجديدة.‏

وتوقع ازدياد أعداد الراغبين في تعلم اللغة الكردية خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى ‏طبيعة الحياة المشتركة بين السوريين، والتواصل اليومي بين مختلف شرائح المجتمع ‏في الجامعات وأماكن العمل والأسواق ومختلف مجالات الحياة.‏

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وأكد أن إدراج المادة لم يواجه صعوبات على المستوى التنظيمي، وأنه تم تأمين الكتب ‏والمدرس والقاعة اللازمة.‏

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وأضاف أن تقييم الصعوبات التعليمية والاحتياجات الإضافية يحتاج إلى مرور فترة ‏كافية على بدء التجربة، بما يسمح بتحديد جوانب التطوير المطلوبة والوسائل التعليمية ‏المناسبة، بما فيها التقنيات التي يمكن إدراجها لدعم العملية التدريسية.‏

منهجية تبدأ من الأساسيات

ومن داخل الصف، أوضح مدرس اللغة الكردية حمودة خنجر أن اعتماد تدريس اللغة ‏الكردية في المدارس يشكل خطوة مهمة، معرباً عن سعادته بالمرسوم الرئاسي الذي ‏أتاح تدريسها في المدارس الواقعة ضمن المناطق التي يقطنها المواطنون الكرد، ومشيراً ‏إلى الإقبال الملحوظ عليها في الثانوية من الطلاب العرب والكرد على حد سواء.‏

وبيّن خنجر أن التدريس يستند إلى المنهاج المعتمد، وأنه يعمل على تبسيط المفاهيم ‏والانطلاق من الأساسيات، لافتاً إلى أن الدروس بدأت بالتعرف إلى الأحرف ومهارات ‏القراءة والكتابة والأصوات، وصولاً إلى الأرقام وأيام الأسبوع والضمائر، وهو ما لاقى ‏تجاوباً جيداً من الطلاب.‏

وأشار خنجر إلى أن تطبيق المنهاج المخصص لكل صف بصورة مباشرة قد يشكل ‏تحدياً للطلاب المبتدئين، موضحاً أن طالب الصف السابع، على سبيل المثال، قد يجد ‏صعوبة في متابعة منهاج هذه المرحلة إذا لم يدرس المستويات الابتدائية السابقة.‏

وشدد على أهمية اعتماد بدايات تعليمية مبسطة تتناسب مع مستويات الطلاب ‏وخلفياتهم اللغوية، معرباً عن سعادته بتدريس لغة الأهل والأقارب، لما تحمله من قيمة ‏ثقافية وإنسانية، وما يمكن أن تحققه من تقارب اجتماعي وتعزيز للروابط بين الناس.‏

صدى إيجابي

وصف الطالب بيرهاد حسين، من طلاب الثانوية، فرصة تعلم اللغة الكردية بأنها ‏تجربة مهمة، مشيراً إلى أن الحصة الأولى كانت سهلة، وأن أحرف اللغة وقواعدها ‏جميلة، معرباً عن أمله بأن يخوض زملاؤه التجربة ويتعرفوا إليها.‏

أما الطالب بلال حسين، من الصف التاسع، فأوضح أنه اختار دراسة اللغة الكردية بدلاً من ‏الفرنسية، واصفاً إياها بأنها متوسطة الصعوبة.‏

وأضاف أن تشجيع أصدقائه ودعوتهم له للالتحاق بالحصة كانا من الأسباب التي ‏دفعته إلى اختيارها.‏

بدوره، أعرب الطالب آلان محمد، من الصف التاسع، عن ارتياحه لتعلم اللغة الكردية، ‏واصفاً إياها بالسهلة والجميلة، ومشيراً إلى أنه يتعلم الأحرف والقواعد ويستخدم اللغة ‏في الحديث مع أصدقائه الكرد.‏

وأوضح أن اختياره جاء لكونها لغته الأم، ولالتحاق أصدقائه بالحصة، داعياً طلاب ‏المدارس الأخرى إلى خوض التجربة وتعلم الكردية والتعرف إلى مفرداتها.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في الـ 26 من كانون الثاني 2026، التعليمات ‏التنفيذية الخاصة بتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 13 في القطاع التربوي، محددة آليات ‏تدريس اللغة الكردية مادةً اختيارية بمعدل حصتين أسبوعياً ثم أصدرت تعديلات على ‏هذه التعليمات في الـ 28 من آب الماضي، أتاحت تدريسها في جميع المراحل الدراسية ‏لتكون جزءاً من المناهج المعتمدة في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق التي يشكل ‏فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان.

وتدرس اللغة الكردية، وفق التعديل،‏ من خلال مقررين الأول مادة اللغة الكردية بواقع ‏ثلاث حصص أسبوعياً، إلى جانب اللغة العربية والإنكليزية، على أن تدخل درجتها ‏في المجموع النهائي للدرجات وفق الأصول المعتمدة، والثاني مادة الأنشطة بواقع ‏حصة أسبوعية.‏

وتيسيراً للمرحلة الانتقالية، يتيح القرار للطلاب خلال أول عام دراسي يلي نفاذه، ‏اختيار دراسة مواد الدراسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة باللغة العربية أو ‏باللغة الكردية، وفق المناهج المعتمدة، على أن يقتصر العمل بهذا الخيار على العام ‏الدراسي المذكور.‏