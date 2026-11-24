دمشق-سانا
دخلت اللغة الكردية إلى الصفوف المدرسية في دمشق، في خطوة تترجم الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للمواطنين السوريين الكرد، وتجسد مضامين المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، الذي أقرّ اعتبارها لغة وطنية، وأكد أن الهوية الثقافية واللغوية للمواطنين السوريين الكرد جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
وفي ثانوية “يعقوب الكندي” بدمشق، تتجسد هذه الخطوة في تجربة تعليمية تجمع طلاباً عرباً وكرداً في قاعة دراسية واحدة، يتشاركون تعلم الأحرف والمفردات والقواعد، في أجواء تعكس اهتماماً متزايداً باللغة، وتفتح أمام الأجيال الجديدة مساحة للتعرف إلى ثقافة شريحة من أبناء وطنهم، بما يعزز التواصل والتفاهم، ويرسخ قيم المواطنة والانتماء المشترك.
تعزيز التلاقي المجتمعي
وأكد مدير الثانوية مصطفى الحسون، في تصريح لـ سانا، أن أهمية إدراج اللغة الكردية مادةً رديفة تكمن في تعزيز حضور اللغة الأم لدى الكرد، وإضافة بعد ثقافي ومعرفي لدى الطلاب العرب، لافتاً إلى أن الحاجة ملحة في المرحلة الحالية لتعزيز أواصر التواصل بين السوريين.
وأوضح أن تعلم لغة الشريك في الوطن يحمل قيمة اجتماعية وثقافية تتجاوز مجرد اكتساب مفردات جديدة، مؤكداً من واقع خبرته في تأليف المناهج والعمل في اللغة العربية، أن اللغات لا تتنافس ولا تلغي بعضها، بل تثري بعضها بعضاً وتضيف إلى الحصيلة المعرفية والثقافية للمتعلم.
وأضاف أن تعلم لغة أخرى قد يدفع المتعلم أيضاً إلى إعادة اكتشاف لغته الأم والتعمق في قواعدها وتراكيبها، حتى إن كان يستخدمها بالفطرة منذ طفولته.
إقبال طلابي
وحول الإقبال على التجربة، بيّن الحسون أن عدد الطلاب المسجلين حالياً من الصف الأول حتى التاسع يبلغ نحو 50 طالباً، من العرب والكرد، لافتاً إلى استمرار التسجيل وتزايد الاهتمام مع اتساع معرفة الطلاب والأهالي بهذه الفرصة الجديدة.
وتوقع ازدياد أعداد الراغبين في تعلم اللغة الكردية خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى طبيعة الحياة المشتركة بين السوريين، والتواصل اليومي بين مختلف شرائح المجتمع في الجامعات وأماكن العمل والأسواق ومختلف مجالات الحياة.
وأكد أن إدراج المادة لم يواجه صعوبات على المستوى التنظيمي، وأنه تم تأمين الكتب والمدرس والقاعة اللازمة.
وأضاف أن تقييم الصعوبات التعليمية والاحتياجات الإضافية يحتاج إلى مرور فترة كافية على بدء التجربة، بما يسمح بتحديد جوانب التطوير المطلوبة والوسائل التعليمية المناسبة، بما فيها التقنيات التي يمكن إدراجها لدعم العملية التدريسية.
منهجية تبدأ من الأساسيات
ومن داخل الصف، أوضح مدرس اللغة الكردية حمودة خنجر أن اعتماد تدريس اللغة الكردية في المدارس يشكل خطوة مهمة، معرباً عن سعادته بالمرسوم الرئاسي الذي أتاح تدريسها في المدارس الواقعة ضمن المناطق التي يقطنها المواطنون الكرد، ومشيراً إلى الإقبال الملحوظ عليها في الثانوية من الطلاب العرب والكرد على حد سواء.
وبيّن خنجر أن التدريس يستند إلى المنهاج المعتمد، وأنه يعمل على تبسيط المفاهيم والانطلاق من الأساسيات، لافتاً إلى أن الدروس بدأت بالتعرف إلى الأحرف ومهارات القراءة والكتابة والأصوات، وصولاً إلى الأرقام وأيام الأسبوع والضمائر، وهو ما لاقى تجاوباً جيداً من الطلاب.
وأشار خنجر إلى أن تطبيق المنهاج المخصص لكل صف بصورة مباشرة قد يشكل تحدياً للطلاب المبتدئين، موضحاً أن طالب الصف السابع، على سبيل المثال، قد يجد صعوبة في متابعة منهاج هذه المرحلة إذا لم يدرس المستويات الابتدائية السابقة.
وشدد على أهمية اعتماد بدايات تعليمية مبسطة تتناسب مع مستويات الطلاب وخلفياتهم اللغوية، معرباً عن سعادته بتدريس لغة الأهل والأقارب، لما تحمله من قيمة ثقافية وإنسانية، وما يمكن أن تحققه من تقارب اجتماعي وتعزيز للروابط بين الناس.
صدى إيجابي
وصف الطالب بيرهاد حسين، من طلاب الثانوية، فرصة تعلم اللغة الكردية بأنها تجربة مهمة، مشيراً إلى أن الحصة الأولى كانت سهلة، وأن أحرف اللغة وقواعدها جميلة، معرباً عن أمله بأن يخوض زملاؤه التجربة ويتعرفوا إليها.
أما الطالب بلال حسين، من الصف التاسع، فأوضح أنه اختار دراسة اللغة الكردية بدلاً من الفرنسية، واصفاً إياها بأنها متوسطة الصعوبة.
وأضاف أن تشجيع أصدقائه ودعوتهم له للالتحاق بالحصة كانا من الأسباب التي دفعته إلى اختيارها.
بدوره، أعرب الطالب آلان محمد، من الصف التاسع، عن ارتياحه لتعلم اللغة الكردية، واصفاً إياها بالسهلة والجميلة، ومشيراً إلى أنه يتعلم الأحرف والقواعد ويستخدم اللغة في الحديث مع أصدقائه الكرد.
وأوضح أن اختياره جاء لكونها لغته الأم، ولالتحاق أصدقائه بالحصة، داعياً طلاب المدارس الأخرى إلى خوض التجربة وتعلم الكردية والتعرف إلى مفرداتها.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في الـ 26 من كانون الثاني 2026، التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 13 في القطاع التربوي، محددة آليات تدريس اللغة الكردية مادةً اختيارية بمعدل حصتين أسبوعياً ثم أصدرت تعديلات على هذه التعليمات في الـ 28 من آب الماضي، أتاحت تدريسها في جميع المراحل الدراسية لتكون جزءاً من المناهج المعتمدة في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان.
وتدرس اللغة الكردية، وفق التعديل، من خلال مقررين الأول مادة اللغة الكردية بواقع ثلاث حصص أسبوعياً، إلى جانب اللغة العربية والإنكليزية، على أن تدخل درجتها في المجموع النهائي للدرجات وفق الأصول المعتمدة، والثاني مادة الأنشطة بواقع حصة أسبوعية.
وتيسيراً للمرحلة الانتقالية، يتيح القرار للطلاب خلال أول عام دراسي يلي نفاذه، اختيار دراسة مواد الدراسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة باللغة العربية أو باللغة الكردية، وفق المناهج المعتمدة، على أن يقتصر العمل بهذا الخيار على العام الدراسي المذكور.