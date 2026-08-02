قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل مطعم بولاية أيداهو الأمريكية

واشنطن-سانا

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، جراء حادث إطلاق نار وقع مساء أمس السبت داخل مطعم للوجبات السريعة في مدينة توين فولز بولاية أيداهو شمال غرب الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن قائد شرطة المدينة، ماثيو هيكس، قوله في مؤتمر صحفي: “إن إطلاق النار وقع داخل مطعم، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى”، موضحاً أن منفذ الهجوم كان بين القتلى.

وأضاف هيكس أن السلطات لم تحدد حتى الآن الحصيلة النهائية للضحايا، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية منفذ الهجوم، الوقوف على دوافعه.

وأكد هيكس أن قوات إنفاذ القانون أحكمت السيطرة على موقع الحادث، وأنه لم يعد هناك أي تهديد يطال السكان.

من جهته، أفاد مفوض مدينة توين فولز برنت رينكي بأن الشريف جاك جونسون أبلغه بإصابة خمسة أشخاص في الهجوم، بينما أكدت المتحدثة باسم مستشفى سانت لوك ماجيك فالي، تايلور مارشنر، أن المستشفى يعمل بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون وفرق الاستجابة للطوارئ، لتقديم الرعاية للمصابين والتعامل مع تداعيات الحادث.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة، التي تشهد بصورة متكررة هجمات توقع قتلى وجرحى في الأماكن العامة، وسط تجدد المطالبات بتشديد الرقابة على حيازة الأسلحة واتخاذ إجراءات تحد من تصاعد أعمال العنف المسلح.