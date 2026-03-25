السعودية تعلن اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات معادية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأربعاء، أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت ثلاث مسيّرات معادية دخلت أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله في بيان: “إنه تم اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات في المنطقة الشرقية”.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ28 من الشهر الماضي.