إدلب-سانا

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، العميد غسان باكير، تفكيك عصابتين ‏إجراميتين متورطتين في عمليات خطف وابتزاز، وإلقاء القبض على عدد من أفرادهما، ‏إثر عمليات رصد ومتابعة استخباراتية ومداهمات محكمة بالتنسيق مع جهاز ‏الاستخبارات العامة والقيادات الأمنية في حلب وحمص وحماة.‏

وأوضح باكير، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن العملية الأولى جاءت عقب ‏اختطاف المواطن فادي بركات، حيث تمكنت القوى الأمنية من ‏تحديد مواقع الخلية واعتقال أفرادها بعد الإفراج عن المختطف مقابل فدية مالية، مشيراً ‏إلى استرداد المبلغ وإعادته إلى صاحبه، وتسليم المتهمين إلى قيادة الأمن الداخلي ‏بحلب لاستكمال التحقيقات.‏

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت خلية اختطفت المواطن ماهر علوش وابنيه ‏والمواطن كريم النادر، حيث أُفرج عن علوش وابنيه مقابل فدية، فيما تمكنت القوى ‏الأمنية، بعد تحديد مكان احتجاز النادر في قرية كفر جالس، من تحريره وإلقاء القبض ‏على بقية أفراد الخلية، وتسليمه إلى ذويه بالتنسيق مع الأمن الداخلي في حماة.‏

وأكد باكير أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة عصابات ‏الخطف والابتزاز، مشدداً على أن حماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز الأمن ‏والاستقرار تمثل أولوية للأجهزة الأمنية.‏