إدلب-سانا
أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة إدلب، العميد غسان باكير، تفكيك عصابتين إجراميتين متورطتين في عمليات خطف وابتزاز، وإلقاء القبض على عدد من أفرادهما، إثر عمليات رصد ومتابعة استخباراتية ومداهمات محكمة بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة والقيادات الأمنية في حلب وحمص وحماة.
وأوضح باكير، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن العملية الأولى جاءت عقب اختطاف المواطن فادي بركات، حيث تمكنت القوى الأمنية من تحديد مواقع الخلية واعتقال أفرادها بعد الإفراج عن المختطف مقابل فدية مالية، مشيراً إلى استرداد المبلغ وإعادته إلى صاحبه، وتسليم المتهمين إلى قيادة الأمن الداخلي بحلب لاستكمال التحقيقات.
وأضاف أن العملية الثانية استهدفت خلية اختطفت المواطن ماهر علوش وابنيه والمواطن كريم النادر، حيث أُفرج عن علوش وابنيه مقابل فدية، فيما تمكنت القوى الأمنية، بعد تحديد مكان احتجاز النادر في قرية كفر جالس، من تحريره وإلقاء القبض على بقية أفراد الخلية، وتسليمه إلى ذويه بالتنسيق مع الأمن الداخلي في حماة.
وأكد باكير أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة عصابات الخطف والابتزاز، مشدداً على أن حماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز الأمن والاستقرار تمثل أولوية للأجهزة الأمنية.