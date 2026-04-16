محادثات أمريكية – كورية – يابانية بشأن تعزيز الأمن البحري

يونهاب

سيئول-سانا

بحث كبار قادة البحرية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في سيئول أمس الأربعاء سبل تعزيز التعاون الثلاثي في مجال الأمن البحري.

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن سلاح البحرية الكورية قوله في بيان: إن رئيس العمليات البحرية الأدميرال “كيم كيونغ-ريول”، وقائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ الأدميرال ستيفن كوهلر تبادلا خلال لقاء ثنائي الآراء حول الموقف الدفاعي المشترك القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وكذلك التعاون في مجال صيانة السفن الحربية وإصلاحها وتشغيلها.

وأضافت البحرية الكورية: إن “كيم” التقى كذلك رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية الأدميرال “أكيرا سايتو”، وأجريا مناقشات معمقة حول توسيع نطاق تبادل الأفراد، واستئناف التدريبات البحرية المشتركة للبحث والإنقاذ.

وجاءت هذه الاجتماعات وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، ما أثار تكهنات حول ما إذا كانت محادثاتهم ستتناول الحصار الأمريكي المستمر للموانئ الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد دعا في وقت سابق كوريا الجنوبية واليابان ودولاً أخرى إلى إرسال سفن حربية إلى مضيق “هرمز” للمساعدة في تأمين ممرات الملاحة البحرية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك