دمشق-سانا



نظّم مركز الوادي للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي، بالتعاون مع وزارة السياحة، اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الأولى من طلابه في دمشق، من حملة دبلوم العلوم السياحية والفندقية للعام الدراسي 2025-2026.



ويأتي تخريج هذه الدفعة التي تضم 135 طالباً وطالبةً في إطار جهود المركز ووزارة السياحة لتأهيل الكوادر المهنية المتخصصة ورفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة في مجالات السياحة والضيافة، بما يواكب متطلبات تطوير القطاع السياحي والفندقي في سوريا.

تأهيل الكوادر ورفد سوق العمل

أكد وزير السياحة مازن الصالحاني في تصريح لـ سانا، أن الوزارة تدعم المعاهد والمراكز التدريبية السياحية والفندقية، وتسعى إلى تطوير برامجها وفق أعلى المعايير المهنية والدولية، مشيراً إلى أن تخريج 135 طالباً وطالبةً خلال الحفل يأتي لتلبية احتياجات القطاع السياحي وإعداد كوادر مؤهلة.



ولفت الصالحاني إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للخريجين، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنشآت السياحية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات التي اكتسبها الطلاب خلال فترة دراستهم وتدريبهم.

من جهته، بيّن المدير العام للهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي عامر فواز التكرلي، أن تخريج الدفعة الأولى يشكل خطوة مهمة في مسار التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص، لافتاً إلى وجود برامج وخطط يجري العمل عليها خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة الخريجين.

تحديث المناهج التدريبية والاستفادة من التجارب الدولية

أوضح التكرلي أن الهيئة تسعى إلى تحديث المناهج التدريبية والاستفادة من التجارب الدولية، وإدخال شهادات وبرامج مهنية عالمية، إلى جانب تطوير المسارات الوظيفية والتخصصات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.



وأشار التكرلي إلى أن المشاريع السياحية القائمة والمخطط لتنفيذها في سوريا ستوفر فرص عمل جديدة، موضحاً أن التقديرات تشير إلى إمكانية توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل خلال العامين القادمين، وأن الهيئة تعمل على تعزيز الربط بين المعاهد التدريبية والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتأمين فرص مناسبة للخريجين.



من جهتهم، أعرب عدد من الخريجين عن أهمية التكريم الذي يأتي تتويجاً للجهود والمثابرة والتصميم، حيث عبرت حياة ملاوي عن سعادتها بالتخرج، معتبرةً أن هذه المناسبة تمثل ثمرة مرحلة طويلة من الجهد والدراسة.

وأكد حذيفة الرجب، عزمه على تطوير مهاراته وقدراته المهنية والاستفادة من المعارف التي اكتسبها خلال دراسته، بما يساعده على تحقيق طموحاته في المجال السياحي مستقبلاً.



وتأسس مركز الوادي للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي في عام 2010، ويعتبر سلسلة مراكز تعليمية وتدريبية مرخصة في سوريا تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وتقدم تخصصات ما بعد الثانوية ودورات مهنية في السياحة والفندقة واللغات والمهن التراثية.