التكية السليمانية .. واحة من الجمال وجزء من وقار دمشق تاريخ النشر: 2026/10/31 9:39 مساءً اخر تحديث: 2026/10/31 9:39 مساءً قائمة الصور 1/9 بين ركام الأمس والأمل بإعادة البناء.. حرستا والدمار الذي لحق بها جراء قصف النظام البائد قداس عيد الميلاد في كنيسة دير اللاتين في قطاع غزة لأول مرة منذ عامين وصول رتل عسكري تابع لوزارة الدفاع إلى ساحة العاصي في حماة للمشاركة باحتفالات ذكرى تحرير سوريا المفكرة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 1 من آب 2026 مسير بالدراجات الهوائية من حمص إلى دمشق دعماً لأطفال الشهداء المتوجهين لأداء العمرة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:التكية السليمانيةدمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك غوتيريش يدين تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 دورتموند يفرض التعادل على بايرن ميونيخ في قمة الدوري الألماني أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 الطوارئ تجدد التحذير من اضطراب جوي يبدأ عصر غد الأحد أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 مباحثات بحرينية مصرية حول التطورات في المنطقة أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026