التعليم العالي تمدد مهلة استبيان انتقال الطلاب السوريين من الجامعات ‏المصرية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تمديد مواعيد التقدم بطلبات الاستبيان الخاصة بالطلاب السوريين الدارسين في مصر الراغبين بالانتقال إلى الجامعات السورية، وذلك لغاية يوم الأحد الـ 19 من تموز الجاري.
وأوضحت الوزارة في إعلان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن هذا التمديد سيستمر حتى الساعة السادسة مساءً ويعتبر الأخير، داعيةً الطلاب الراغبين بالاستفادة إلى المبادرة بالتقديم عبر الرابط الإلكتروني المخصص.
وكانت الوزارة أعلنت في الثاني من تموز الجاري عن إطلاق استبيان مخصص للطلاب السوريين الذين مُنعوا من متابعة دراستهم في مصر وعادوا إلى سوريا، إضافة إلى الطلاب المستمرين في دراستهم والمهددين بالفصل من الجامعات المصرية، والراغبين بالعودة لإكمال تعليمهم في الجامعات السورية.