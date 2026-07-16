التعليم العالي تمدد مهلة استبيان انتقال الطلاب السوريين من الجامعات ‏المصرية

‏دمشق-سانا

‏أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تمديد مواعيد التقدم بطلبات ‏الاستبيان الخاصة بالطلاب السوريين الدارسين في مصر الراغبين بالانتقال ‏إلى الجامعات السورية، وذلك لغاية يوم الأحد الـ 19 من تموز الجاري.

‏وأوضحت الوزارة في إعلان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن ‏هذا التمديد سيستمر حتى الساعة السادسة مساءً ويعتبر الأخير، داعيةً ‏الطلاب الراغبين بالاستفادة إلى المبادرة بالتقديم عبر الرابط الإلكتروني ‏المخصص.

‏وكانت الوزارة أعلنت في الثاني من تموز الجاري عن إطلاق استبيان ‏مخصص للطلاب السوريين الذين مُنعوا من متابعة دراستهم في مصر وعادوا ‏إلى سوريا، إضافة إلى الطلاب المستمرين في دراستهم والمهددين بالفصل من ‏الجامعات المصرية، والراغبين بالعودة لإكمال تعليمهم في الجامعات السورية.‏