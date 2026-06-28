محطة التشعيع في هيئة الطاقة الذرية السورية تعزز خدماتها ‏للقطاعين ‏الصحي والصناعي

دمشق-سانا
تبرز محطة التشعيع في هيئة الطاقة الذرية السورية كمنشأة علمية متخصصة توظف أحدث التطبيقات الإشعاعية، لخدمة قطاعات الغذاء والصحة والصناعة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة دولياً، كما أصبحت اليوم إحدى أكثر التقنيات فاعلية في حفظ الأغذية وتعقيم المستلزمات الطبية، وتحسين جودة المنتجات الصناعية.
وتؤدي المحطة دوراً محورياً في دعم هذه القطاعات من خلال تنفيذ تطبيقات إشعاعية متقدمة، تسهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز سلامتها، وتشكل أحد أهم محاور عمل قسم تكنولوجيا الإشعاع في الهيئة، الذي يضم كوادر بحثية وفنية متخصصة تعمل على تطوير التقنيات الإشعاعية، وتوسيع مجالات الاستفادة منها لخدمة مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
500 طن خلال عام واحد
رئيس دائرة الإعلام في هيئة الطاقة الذرية عبد الحميد القطيني، أكد في تصريح لـ سانا، أن المحطة عالجت خلال عام 2025 نحو 500 طن من مواد غذائية ومعدات طبية بالإشعاع وتقدم خدماتها للقطاعين العام والخاص في سوريا، كما تصدر وثائق رسمية تثبت تعرض المواد لأشعة غاما، متضمنةً جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بعملية التشعيع، لافتاً إلى وجود استراتيجية لتوسعة المنشأة وزيادة خطوط التشعيع بما يلبي الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح القطيني أن جميع العمليات تخضع لرقابة دقيقة على الجرعات الإشعاعية في مختلف مراحل العمل، بما يضمن مطابقة المنتجات للمتطلبات الصحية والفنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان.
تقنيات آمنة وفق المعايير الدولية
كما بيّنت هيئة الطاقة الذرية السورية عبر قناتها على التلغرام أن التشعيع الإشعاعي يعد من التقنيات الحديثة المعتمدة عالمياً في حفظ الأغذية، وتعقيم المستلزمات الطبية، وتحسين جودة المنتجات، إذ يعتمد على استخدام جرعات مدروسة من الإشعاع للقضاء على الكائنات الدقيقة والآفات، من دون التأثير في الخصائص الأساسية للمنتج، ما جعله خياراً واسع الاستخدام في التطبيقات الصناعية والغذائية والصحية وفق معايير دولية تضمن السلامة والكفاءة.
وأشارت الهيئة إلى أن المحطة تعتمد على منبع الكوبالت-60، بوصفه مصدراً موثوقاً لأشعة غاما، يوفر جرعات إشعاعية ثابتة وآمنة تتيح تنفيذ عمليات التشعيع والتعقيم بكفاءة عالية، وفق المعايير الدولية، بما يعزز دورها في دعم التنمية وخدمة القطاعات الحيوية في سوريا.
دعم سلامة الغذاء الصحي
ولفتت الهيئة في المجال الغذائي إلى أن المحطة تسهم في خفض الحمولة الميكروبية للمواد الغذائية، ومكافحة الآفات، وإطالة العمر التخزيني للمنتجات، بما ينعكس إيجاباً على جودة الغذاء وسلامته، مع الحفاظ على قيمته الغذائية وخصائصه الأساسية.
خدمات صحية
أما في القطاع الصحي، فبينت الهيئة أن المحطة تقدم خدمات التعقيم الإشعاعي للمستلزمات الطبية، بما في ذلك الضمادات والحقائب الجراحية والمواد الحساسة للحرارة، باستخدام تقنية آمنة وفعالة لا تتطلب مواد كيميائية، الأمر الذي يضمن مستويات عالية من التعقيم مع الحفاظ على خصائص هذه المنتجات.
وتأتي أهمية محطة التشعيع في هيئة الطاقة الذرية السورية في ظل التوجه نحو توسيع استخدام التقنيات الحديثة لدعم الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية، وتوفر تقنيات التشعيع حلولاً عملية في مجالات حفظ الأغذية وتعقيم المستلزمات الطبية ومعالجة بعض المواد الصناعية، بما يسهم في رفع مستوى السلامة والجودة وتقليل الفاقد أثناء التخزين والنقل.