محطة التشعيع في هيئة الطاقة الذرية السورية تعزز خدماتها ‏للقطاعين ‏الصحي والصناعي

دمشق-سانا

تبرز محطة التشعيع في هيئة الطاقة الذرية السورية ‏كمنشأة علمية ‏متخصصة توظف أحدث التطبيقات ‏الإشعاعية، لخدمة قطاعات ‏الغذاء والصحة ‏والصناعة، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة ‌‏المعتمدة دولياً، كما أصبحت اليوم إحدى أكثر التقنيات ‏فاعلية في ‏حفظ الأغذية وتعقيم المستلزمات الطبية، ‏وتحسين جودة المنتجات ‏الصناعية‎.‎

وتؤدي المحطة دوراً محورياً في دعم هذه القطاعات ‏من خلال تنفيذ ‏تطبيقات إشعاعية متقدمة، تسهم في ‏تحسين جودة المنتجات وتعزيز ‏سلامتها، وتشكل ‏أحد أهم محاور عمل قسم تكنولوجيا الإشعاع في ‌‏الهيئة، الذي يضم كوادر بحثية وفنية متخصصة ‏تعمل على تطوير ‏التقنيات الإشعاعية، وتوسيع ‏مجالات الاستفادة منها لخدمة مختلف ‏القطاعات ‏الإنتاجية والخدمية‎.‎

‎500 ‎ ‌‏ طن خلال عام واحد

رئيس دائرة الإعلام في هيئة الطاقة الذرية عبد ‏الحميد القطيني، أكد ‏في تصريح لـ سانا، أن المحطة ‏عالجت خلال عام 2025 نحو 500 ‏طن من مواد ‏غذائية ومعدات طبية بالإشعاع وتقدم خدماتها ‌‏للقطاعين العام والخاص في سوريا، كما تصدر ‏وثائق رسمية تثبت ‏تعرض المواد لأشعة غاما، ‏متضمنةً جميع التفاصيل الفنية المتعلقة ‏بعملية ‏التشعيع، لافتاً إلى وجود استراتيجية لتوسعة المنشأة ‏وزيادة ‏خطوط التشعيع بما يلبي الطلب المتزايد على ‏خدماتها‎.‎

وأوضح القطيني أن جميع العمليات تخضع لرقابة دقيقة ‏على ‏الجرعات الإشعاعية في مختلف مراحل العمل، ‏بما يضمن مطابقة ‏المنتجات للمتطلبات الصحية ‏والفنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة ‏والأمان‎.‎

تقنيات آمنة وفق المعايير الدولية

كما بيّنت هيئة الطاقة الذرية السورية عبر قناتها على التلغرام أن ‏التشعيع الإشعاعي يعد من التقنيات ‏الحديثة المعتمدة عالمياً في حفظ ‏الأغذية، وتعقيم ‏المستلزمات الطبية، وتحسين جودة المنتجات، إذ ‌‏يعتمد على استخدام جرعات مدروسة من الإشعاع ‏للقضاء على ‏الكائنات الدقيقة والآفات، من دون ‏التأثير في الخصائص الأساسية ‏للمنتج، ما جعله ‏خياراً واسع الاستخدام في التطبيقات الصناعية ‌‏والغذائية والصحية وفق معايير دولية تضمن السلامة ‏والكفاءة‎.‎

وأشارت الهيئة إلى أن المحطة تعتمد على منبع ‏الكوبالت-60، ‏بوصفه مصدراً موثوقاً لأشعة غاما، ‏يوفر جرعات إشعاعية ثابتة ‏وآمنة تتيح تنفيذ عمليات ‏التشعيع والتعقيم بكفاءة عالية، وفق ‏المعايير الدولية، ‏بما يعزز دورها في دعم التنمية وخدمة القطاعات ‌‏الحيوية في سوريا‎.‎

دعم سلامة الغذاء الصحي

ولفتت الهيئة في المجال الغذائي إلى أن المحطة‏ تسهم في خفض ‏الحمولة الميكروبية للمواد الغذائية، ‏ومكافحة الآفات، وإطالة العمر ‏التخزيني للمنتجات، ‏بما ينعكس إيجاباً على جودة الغذاء وسلامته، ‏مع ‏الحفاظ على قيمته الغذائية وخصائصه الأساسية‎.‎

خدمات‌‏ صحية

أما في القطاع الصحي، فبينت الهيئة أن المحطة تقدم ‏خدمات ‏التعقيم الإشعاعي للمستلزمات الطبية، بما في ‏ذلك الضمادات ‏والحقائب الجراحية والمواد الحساسة ‏للحرارة، باستخدام تقنية آمنة ‏وفعالة لا تتطلب مواد ‏كيميائية، الأمر الذي يضمن مستويات عالية ‏من ‏التعقيم مع الحفاظ على خصائص هذه المنتجات‎.‎

وتأتي أهمية محطة التشعيع في هيئة الطاقة الذرية ‏السورية في ظل ‏التوجه نحو توسيع استخدام التقنيات ‏الحديثة لدعم الإنتاج وتحسين ‏جودة المنتجات المحلية، ‏وتوفر تقنيات التشعيع حلولاً عملية في ‏مجالات حفظ ‏الأغذية وتعقيم المستلزمات الطبية ومعالجة بعض ‌‏المواد الصناعية، بما يسهم في رفع مستوى السلامة ‏والجودة وتقليل ‏الفاقد أثناء التخزين والنقل.‏