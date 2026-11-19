حلب-سانا

بلغت المساحات المزروعة بمحصول القطن في سوريا خلال الموسم الزراعي الحالي نحو 32 ‏ألف هكتار، من أصل 50 ألف هكتار كانت مخططة، فيما يُتوقع أن يصل الإنتاج إلى نحو ‌‏100 ألف طن، وفقاً لمدير مكتب القطن في وزارة الزراعة الدكتور محمد معري.‏

وأوضح معري، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن عمليات قطاف المحصول أنجزت نحو 75 ‏بالمئة من إجمالي المساحات المزروعة، فيما تتواصل عمليات قطاف المساحات المتبقية، مشيراً ‏إلى وجود مراكز تحويل واستلام في المحافظات المنتجة للقطن.‏

مراحل استلام المحصول

بين معري أن المزارع يتوجه إلى أقرب دائرة زراعية للحصول على شهادة المنشأ الخاصة ‏بمحصوله، ثم ينقل القطن إلى مراكز التحويل المعتمدة، ومنها إلى المحلج في حلب، لاستكمال ‏عمليات الاستلام والفرز والتصنيف والتقبين، وفق الآليات المعتمدة.‏

وفيما يتعلق بتسويق المحصول ودعم المزارعين، أشار معري إلى اعتماد سعر مدعوم للكيلوغرام ‏الواحد من القطن المحبوب المسلّم إلى الجهات الحكومية، يبلغ 100 ليرة سورية، تتحمل المؤسسة ‏العامة لحلج وتسويق الأقطان منها 80 ليرة، فيما تقدم وزارة الزراعة دعماً بقيمة 20 ليرة ‏للكيلوغرام.‏

وأكد أن السعر المدعوم يشكل دعماً للمزارعين، ويوفر لهم عائداً يساعد على تغطية تكاليف ‏الإنتاج والحد من تأثير تقلبات السوق، بما يشجع على التوسع في زراعة القطن ويعزز دوره في ‏دعم الاقتصاد الوطني.‏

تراخيص للتصدير والحلج

لفت معري إلى أن مكتب القطن منح تراخيص لتصدير نحو 25 ألف طن من القطن المحلوج ‏خلال عام 2026، في إطار تنظيم حركة التصدير، إلى جانب منح تراخيص لأكثر من محلج ‏خاص في المحافظات السورية، مع استمرار استكمال إجراءات ترخيص محالج أخرى تباعاً.‏

ويُعد القطن من المحاصيل الزراعية والصناعية الاستراتيجية في سوريا، لارتباطه بعدد من ‏الصناعات المحلية، ولا سيما الغزول والأقمشة والزيوت، فضلاً عن توفير المواد الأولية ‏للصناعات النسيجية والإسهام في دعم النشاط الاقتصادي.‏