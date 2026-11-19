حلب-سانا
بلغت المساحات المزروعة بمحصول القطن في سوريا خلال الموسم الزراعي الحالي نحو 32 ألف هكتار، من أصل 50 ألف هكتار كانت مخططة، فيما يُتوقع أن يصل الإنتاج إلى نحو 100 ألف طن، وفقاً لمدير مكتب القطن في وزارة الزراعة الدكتور محمد معري.
وأوضح معري، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن عمليات قطاف المحصول أنجزت نحو 75 بالمئة من إجمالي المساحات المزروعة، فيما تتواصل عمليات قطاف المساحات المتبقية، مشيراً إلى وجود مراكز تحويل واستلام في المحافظات المنتجة للقطن.
مراحل استلام المحصول
بين معري أن المزارع يتوجه إلى أقرب دائرة زراعية للحصول على شهادة المنشأ الخاصة بمحصوله، ثم ينقل القطن إلى مراكز التحويل المعتمدة، ومنها إلى المحلج في حلب، لاستكمال عمليات الاستلام والفرز والتصنيف والتقبين، وفق الآليات المعتمدة.
وفيما يتعلق بتسويق المحصول ودعم المزارعين، أشار معري إلى اعتماد سعر مدعوم للكيلوغرام الواحد من القطن المحبوب المسلّم إلى الجهات الحكومية، يبلغ 100 ليرة سورية، تتحمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان منها 80 ليرة، فيما تقدم وزارة الزراعة دعماً بقيمة 20 ليرة للكيلوغرام.
وأكد أن السعر المدعوم يشكل دعماً للمزارعين، ويوفر لهم عائداً يساعد على تغطية تكاليف الإنتاج والحد من تأثير تقلبات السوق، بما يشجع على التوسع في زراعة القطن ويعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
تراخيص للتصدير والحلج
لفت معري إلى أن مكتب القطن منح تراخيص لتصدير نحو 25 ألف طن من القطن المحلوج خلال عام 2026، في إطار تنظيم حركة التصدير، إلى جانب منح تراخيص لأكثر من محلج خاص في المحافظات السورية، مع استمرار استكمال إجراءات ترخيص محالج أخرى تباعاً.
ويُعد القطن من المحاصيل الزراعية والصناعية الاستراتيجية في سوريا، لارتباطه بعدد من الصناعات المحلية، ولا سيما الغزول والأقمشة والزيوت، فضلاً عن توفير المواد الأولية للصناعات النسيجية والإسهام في دعم النشاط الاقتصادي.