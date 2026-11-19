الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، مع الأمين العام لحلف مكة الدفاعي نعمان ‏محمود، سبل تعزيز التنسيق والتعاون الدفاعي المشترك بين الدول الأعضاء.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء، الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية بالرياض، تناول الجهود المبذولة في إطار ‏استكمال البناء المؤسسي للأمانة العامة للحلف، وآليات تطوير التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يسهم في ‏تعزيز منظومة العمل الدفاعي المشترك.‏

‏‌‏

يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي محمد ‏بن سلمان، وقّعوا في السابع من آب الماضي اتفاقية “حلف مكة” للدفاع المشترك، بهدف تعزيز أمن الدول الثلاث من ‏خلال آليات الردع والدفاع المشترك.‏