الرياض-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، مع الأمين العام لحلف مكة الدفاعي نعمان محمود، سبل تعزيز التنسيق والتعاون الدفاعي المشترك بين الدول الأعضاء.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء، الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية بالرياض، تناول الجهود المبذولة في إطار استكمال البناء المؤسسي للأمانة العامة للحلف، وآليات تطوير التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الدفاعي المشترك.
يُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقّعوا في السابع من آب الماضي اتفاقية “حلف مكة” للدفاع المشترك، بهدف تعزيز أمن الدول الثلاث من خلال آليات الردع والدفاع المشترك.