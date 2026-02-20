اختراع طبي من جامعة دمشق يحصد الفضية في المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الأوسط

دمشق-سانا

حقق الدكتور إبراهيم محمود الغريبي من كلية العلوم في جامعة دمشق إنجازاً علمياً بحصوله على الميدالية الفضية في القطاع الطبي عن اختراعه المبتكر “الضماد النانوي للقدم السكرية وقرحة الاستلقاء”، وذلك خلال مشاركته في الدورة السادسة عشرة من المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط.

وذكرت جامعة دمشق في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أنه جرى تكريم الدكتور الغريبي من قبل جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، تقديراً لابتكاره الذي يقدم حلاً علاجياً متقدماً يسهم في تسريع التئام الجروح المزمنة وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن المعرض شهد مشاركة أكثر من 213 مخترعاً يمثلون 30 دولة عربية وأجنبية، وسط منافسة علمية واسعة في مجالات متعددة، تمكنت خلالها سوريا من تحقيق حضور مميز بحصد الميدالية الفضية في القطاع الطبي.

وأكدت الجامعة أن هذا التكريم يعكس تطور البحث العلمي في سوريا، وقدرة مؤسساتها الأكاديمية على تقديم حلول طبية مبتكرة تسهم في تطوير أساليب علاجية حديثة تخدم المرضى على نطاق أوسع.

ويُعد المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط الذي أقيم في الكويت خلال الفترة ما بين 8 و11 شباط الجاري من أبرز الفعاليات المتخصصة عالمياً، إذ يجمع المخترعين والباحثين والمستثمرين لعرض ومناقشة أحدث الابتكارات في مجالات التكنولوجيا والطاقة والطب والزراعة وتنقية المياه، في إطار دعم وتشجيع الابتكار العربي وتعزيز تحويل الأفكار العلمية إلى تطبيقات عملية تسهم في خدمة المجتمعات.