دمشق-سانا
أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم الخميس، مبادرة “قطاف 2026″، احتفالاً بالذكرى الثانية للتحرير، بالتعاون مع محافظة دمشق والشركات الصناعية والتجارية والجهات الشريكة، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في مبنى الغرفة بدمشق.
وتتضمن المبادرة تنظيم مهرجانات للبيع المباشر بأسعار مخفضة، وإطلاق قافلة احتفالية متنقلة تجوب عدداً من مناطق ريف دمشق، إضافة إلى فعاليات فنية وتراثية وإنشادية، وأنشطة ترفيهية للأطفال.
الاستفادة من المنتجات بأسعار مخفضة
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أكد في تصريح لـ سانا، أن المبادرة تأتي في إطار مشاركة الصناعيين السوريين فرحة الاحتفال بالذكرى الثانية للتحرير، مشيراً إلى أن الغرفة وضعت خطة بالتعاون مع محافظة دمشق لإقامة مجموعة من الفعاليات التي تتيح للمواطنين الاستفادة من المنتجات بأسعار مخفضة.
وأوضح المولوي أن الفعاليات تشمل مهرجانات للبيع المباشر تتضمن تنزيلات ملموسة على السلع المعروضة، إلى جانب كرنفالات تجوب مناطق ريف دمشق باتجاه الزبداني وداريا والغوطة ومناطق أخرى، بمشاركة شركات صناعية تقدم منتجاتها بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أن العمل جار على إشراك التجار في المبادرة لتوسيع نطاق العروض والاستفادة منها.
إقامة المهرجانات التسويقية
بين رئيس لجنة المعارض في الغرفة أنس طرابلسي، أن المبادرة تهدف إلى تحويل ذكرى التحرير إلى مناسبة وطنية متجددة تحمل معاني النصر والفرح، وتعزز مشاركة الهيئات الصناعية والمجتمع السوري في الاحتفال بهذه المناسبة.
وأشار طرابلسي إلى أن المبادرة تقوم على إقامة المهرجانات التسويقية التي تقدم المنتجات السورية بأسعار تنافسية ومخفضة، وتأمين نحو ألف قسيمة بالتعاون مع محافظة دمشق لتوزيعها على العائلات المستحقة، بما يتيح لها شراء احتياجاتها من المهرجانات.
وأوضح طرابلسي أن المبادرة تتضمن إطلاق كرنفال متنقل من دمشق، محمّل بمنتجات الشركات المشاركة، على أن يتوقف في محطات متعددة في الغوطة الغربية والجنوبية والشرقية ومناطق ريف دمشق، ويترافق مع فعاليات ترفيهية وأنشطة للأطفال وتوزيع الهدايا.
وأكد طرابلسي أهمية إتاحة الفرصة أمام جميع الصناعيين السوريين للمساهمة في مرحلة البناء بعد التحرير، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى إلى توسيع المشاركة المجتمعية في الاحتفال.
مشاركة فاعلة لسيدات الأعمال
بدورها، أوضحت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في الغرفة وفاء أبو لبدة، أن مشاركة اللجنة تأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على أن تكون جزءاً من مبادرة، مشيرة إلى أن اللجنة سبق أن أطلقت، في ذكرى التحرير الأولى، ملتقى لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
وبينت أبو لبدة أن سيدات الأعمال الصناعيات سيشاركن في مختلف فعاليات المبادرة، بما فيها المهرجانات والكرنفالات والقسائم، إلى جانب إطلاق مبادرات خاصة بالسيدات بالتعاون مع الجمعيات النسائية ورائدات الأعمال، بهدف توسيع دائرة المشاركة.
وتأتي أهمية هذه المبادرات في تنشيط الحركة التجارية وتعزيز المنافسة السعرية، من خلال إتاحة البيع المباشر من المنتجين إلى المستهلكين وتقليص حلقات الوساطة التجارية، بما يوسع خيارات المستهلكين، إلى جانب توفير منافذ تسويقية للصناعيين، تدعم استمرارية الإنتاج الوطني، وتعزز حضوره في الأسواق.