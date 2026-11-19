دمشق-سانا‏

أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم الخميس، مبادرة “قطاف 2026″، احتفالاً ‏بالذكرى الثانية للتحرير، بالتعاون مع محافظة دمشق والشركات الصناعية والتجارية ‏والجهات الشريكة، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في مبنى الغرفة بدمشق.‏

وتتضمن المبادرة تنظيم مهرجانات للبيع المباشر بأسعار مخفضة، وإطلاق قافلة احتفالية ‏متنقلة تجوب عدداً من مناطق ريف دمشق، إضافة إلى فعاليات فنية وتراثية وإنشادية، ‏وأنشطة ترفيهية للأطفال.‏

الاستفادة من المنتجات بأسعار مخفضة

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أكد في تصريح لـ سانا، أن المبادرة ‏تأتي في إطار مشاركة الصناعيين السوريين فرحة الاحتفال بالذكرى الثانية للتحرير، مشيراً ‏إلى أن الغرفة وضعت خطة بالتعاون مع محافظة دمشق لإقامة مجموعة من الفعاليات ‏التي تتيح للمواطنين الاستفادة من المنتجات بأسعار مخفضة.‏

وأوضح المولوي أن الفعاليات تشمل مهرجانات للبيع المباشر تتضمن تنزيلات ملموسة ‏على السلع المعروضة، إلى جانب كرنفالات تجوب مناطق ريف دمشق باتجاه الزبداني ‏وداريا والغوطة ومناطق أخرى، بمشاركة شركات صناعية تقدم منتجاتها بأسعار ‏مخفضة، لافتاً إلى أن العمل جار على إشراك التجار في المبادرة لتوسيع نطاق العروض ‏والاستفادة منها.‏

إقامة المهرجانات التسويقية

بين رئيس لجنة المعارض في الغرفة أنس طرابلسي، أن المبادرة تهدف إلى تحويل ذكرى ‏التحرير إلى مناسبة وطنية متجددة تحمل معاني النصر والفرح، وتعزز مشاركة الهيئات ‏الصناعية والمجتمع السوري في الاحتفال بهذه المناسبة.‏

وأشار طرابلسي إلى أن المبادرة تقوم على إقامة المهرجانات التسويقية التي تقدم المنتجات ‏السورية بأسعار تنافسية ومخفضة، وتأمين نحو ألف قسيمة بالتعاون مع محافظة دمشق ‏لتوزيعها على العائلات المستحقة، بما يتيح لها شراء احتياجاتها من المهرجانات.‏

وأوضح طرابلسي أن المبادرة تتضمن إطلاق كرنفال متنقل من دمشق، محمّل بمنتجات ‏الشركات المشاركة، على أن يتوقف في محطات متعددة في الغوطة الغربية والجنوبية ‏والشرقية ومناطق ريف دمشق، ويترافق مع فعاليات ترفيهية وأنشطة للأطفال وتوزيع ‏الهدايا.‏

وأكد طرابلسي أهمية إتاحة الفرصة أمام جميع الصناعيين السوريين للمساهمة في مرحلة ‏البناء بعد التحرير، مشيراً إلى أن المبادرة تسعى إلى توسيع المشاركة المجتمعية في ‏الاحتفال.‏

مشاركة فاعلة لسيدات الأعمال

بدورها، أوضحت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في الغرفة وفاء أبو لبدة، أن مشاركة اللجنة ‏تأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على أن تكون جزءاً من مبادرة، مشيرة إلى ‏أن اللجنة سبق أن أطلقت، في ذكرى التحرير الأولى، ملتقى لدعم المشاريع الصغيرة ‏ومتناهية الصغر.‏

وبينت أبو لبدة أن سيدات الأعمال الصناعيات سيشاركن في مختلف فعاليات المبادرة، ‏بما فيها المهرجانات والكرنفالات والقسائم، إلى جانب إطلاق مبادرات خاصة بالسيدات ‏بالتعاون مع الجمعيات النسائية ورائدات الأعمال، بهدف توسيع دائرة المشاركة.‏

وتأتي أهمية هذه المبادرات في تنشيط الحركة ‏التجارية وتعزيز المنافسة السعرية، ‏من ‏خلال إتاحة ‏البيع المباشر من المنتجين إلى المستهلكين وتقليص ‏حلقات الوساطة ‌‏التجارية، بما يوسع خيارات المستهلكين، إلى جانب توفير ‏منافذ ‏تسويقية للصناعيين، ‏تدعم استمرارية الإنتاج الوطني، ‏وتعزز حضوره في ‏الأسواق.‏