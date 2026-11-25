طرطوس-سانا
ضبطت إدارة مكافحة المخدرات مستودعاً لتخزين المواد المخدرة في محافظة طرطوس، وألقت القبض على شخصين متورطين، وذلك عقب عمليات متابعة دقيقة ومداهمة نُفذت بالتزامن مع محاولة نقل الشحنة وتغيير موقع تخزينها.
وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن العملية أسفرت عن ضبط نحو 2.3 مليون حبة من مادة الكبتاغون، وإلقاء القبض على المتورطين (ب. ع) و(م. ق).
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لكشف مسارات الإمداد وامتدادات الشبكة، وملاحقة بقية أفرادها وتقديمهم إلى العدالة.
بدوره أكّد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد، أن هذا الإنجاز يجسد اليقظة والجاهزية العالية لإدارة مكافحة المخدرات في رصد أنشطة شبكات الاتجار وتعقب تحركاتها، مشدداً على أن التصدي لهذه الشبكات سيبقى أولوية، حمايةً للمجتمع وصوناً لأمن الوطن واستقراره.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت 400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طناً من مادة الحشيش، و2.3 طن من نبتة الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، إضافةً إلى 5.4 ملايين حبة مخدرة، فضلاً عن وسائل وأدوات مرتبطة بطرق تهريب المواد المخدرة وإخفائها ونقلها وتصنيعها، ومواد كيميائية مستخدمة في ذلك.
وتم إتلاف الكميات على دفعات وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، وبإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة.