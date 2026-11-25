طرطوس-سانا‏

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات مستودعاً لتخزين المواد المخدرة في محافظة ‏طرطوس، وألقت القبض على شخصين متورطين، وذلك عقب عمليات متابعة دقيقة ‏ومداهمة نُفذت بالتزامن مع محاولة نقل الشحنة وتغيير موقع تخزينها.‏

‏وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن العملية أسفرت عن ضبط نحو ‌‏2.3 مليون حبة من مادة الكبتاغون، وإلقاء القبض على المتورطين (ب. ع) و(م. ‏ق).‏

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لكشف مسارات الإمداد ‏وامتدادات الشبكة، وملاحقة بقية أفرادها وتقديمهم إلى العدالة.‏

بدوره أكّد مدير إدارة مكافحة المخدرات ‏العميد خالد عيد، أن هذا الإنجاز يجسد ‏اليقظة والجاهزية العالية لإدارة مكافحة المخدرات في رصد أنشطة شبكات الاتجار ‏وتعقب تحركاتها، مشدداً على أن التصدي لهذه الشبكات سيبقى أولوية، حمايةً ‏للمجتمع وصوناً لأمن الوطن واستقراره.‏

وكانت إدارة مكافحة المخدرات أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري إتلاف كميات ‏كبيرة من المواد المخدرة شملت 400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طناً من ‏مادة الحشيش، و2.3 طن من نبتة الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، إضافةً ‏إلى 5.4 ملايين حبة مخدرة، فضلاً عن وسائل وأدوات مرتبطة بطرق تهريب المواد ‏المخدرة وإخفائها ونقلها وتصنيعها، ومواد كيميائية مستخدمة في ذلك.‏

وتم إتلاف الكميات على دفعات وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، و‏بإشراف ‏لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة.‏