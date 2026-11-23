

دمشق -سانا



التقى مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى سوريا سفيان القضاة.



وبحث الجانبان خلال اللقاء اليوم الإثنين أوضاع المواطنين السوريين خلال عبورهم الأراضي الأردنية، وسبل تذليل العقبات وتسهيل إجراءات التنقل والعبور، إضافة إلى مناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، وآفاق تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



وكان الأحمد التقى، في 11 تشرين الثاني الجاري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية أبيب موسى فارح، ‏وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا ذات ‌‏الاهتمام المشترك.‏