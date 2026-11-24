حمص-سانا

استعادت خشبة مسرح قصر الثقافة في حمص محطات مثقلة بالألم من تاريخ سوريا الحديث عبر العرض المسرحي «أوتاد هرئة»، الذي قدّم قراءة فنية لأحداث ثمانينيات القرن الماضي وما خلّفته من تداعيات سياسية واجتماعية وإنسانية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان حمص المسرحي السادس والعشرين، الذي تنظمه نقابة الفنانين السوريين بالتعاون مع مديرية ثقافة حمص.

وأوضح مؤلف العمل موفق قره حسن في تصريح لمراسل سانا أن العرض يتناول مرحلة انحسار الحياة السياسية في ظل الحكم العسكري للنظام البائد وما رافقه من القمع والصمت والاعتقال، وانعكاسات ذلك على المجتمع السوري وصولاً إلى انطلاق الثورة السورية عام 2011.





بدوره قال مخرج العرض عمر تمام العواني: إنه يعتمد على شخصيتين تنتميان إلى توجهين فكريين مختلفين، إحداهما شيوعية ماركسية والأخرى ذات خلفية دينية، تجمعهما تجربة الاعتقال، في سياق درامي يستحضر عدداً من الأحداث وصولاً إلى مجزرة حماة عام 1982.

وأشار العواني إلى أن العمل عُرض للمرة الأولى ضمن مهرجان سوريا المسرحي في حلب، بينما تمثِّل مشاركته في مهرجان حمص محطته الثانية، وتحمل له خصوصية عائلية وفنية، باعتبارها امتداداً لمسيرة والده الفنان تمام العواني، الذي ترك بصمته في المهرجان كاتباً ومخرجاً وعضواً في لجنة التنظيم.

معاناة إنسانية لمختلف الانتماءات الفكرية

من جانبه، أوضح الممثل محمد خباز، الذي أدى شخصية «وائل»، أن المسرحية تسلط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها السوريون في سجون النظام البائد، مستحضرة جوانب من المعاناة الإنسانية التي طالت مختلف الانتماءات الفكرية، مؤكداً أن العنف لم يستثنِ أحداً، وأن العبارة الختامية للعرض «ما حدث كان أقسى» تختصر حجم المآسي التي يصعب تصورها.

ويواصل مهرجان حمص المسرحي السادس والعشرون تقديم تجارب فنية متنوعة تستحضر الذاكرة السورية، وتوظِّف المسرح مساحة للتعبير عن القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية، ولفتح النقاش حول محطات مفصلية من تاريخ البلاد.





