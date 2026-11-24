دمشق-سانا

بحث معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان، مع وفد من مؤسسة وقف المعارف التركية سبل تطوير ‏التعاون التربوي المشترك بين البلدين.‏

وتناول الاجتماع، الذي عُقد الإثنين في مبنى وزارة التربية والتعليم بدمشق، دعم مدارس المتفوقين وتزويدها بالمخابر ‏والتقنيات الحديثة، واستعرض واقع سير العملية التعليمية في سوريا.‏

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين وقعت مع مؤسسة وقف المعارف التركية، في الرابع من آذار الماضي، مذكرة تفاهم ‏للتعاون في مجال التعليم، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.‏

وتُعد وقف المعارف التركية المؤسسة الوحيدة المخولة بتقديم الخدمات التعليمية في الخارج، وتعمل كبوابة للساحة التعليمية ‏الدولية لتركيا، ما يسهم في تعزيز التفاعل الثقافي والحضاري، وهي تعليمية عامة غير ربحية، يحق لها إدارة المؤسسات من ‏مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم العالي.‏