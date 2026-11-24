دمشق-سانا
بحث معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان، مع وفد من مؤسسة وقف المعارف التركية سبل تطوير التعاون التربوي المشترك بين البلدين.
وتناول الاجتماع، الذي عُقد الإثنين في مبنى وزارة التربية والتعليم بدمشق، دعم مدارس المتفوقين وتزويدها بالمخابر والتقنيات الحديثة، واستعرض واقع سير العملية التعليمية في سوريا.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين وقعت مع مؤسسة وقف المعارف التركية، في الرابع من آذار الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وتُعد وقف المعارف التركية المؤسسة الوحيدة المخولة بتقديم الخدمات التعليمية في الخارج، وتعمل كبوابة للساحة التعليمية الدولية لتركيا، ما يسهم في تعزيز التفاعل الثقافي والحضاري، وهي تعليمية عامة غير ربحية، يحق لها إدارة المؤسسات من مرحلة ما قبل المدرسة إلى التعليم العالي.