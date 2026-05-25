عودة السوريين عبر منفذ كسب… فرحة العيد تجمع العائلات

اللاذقية-سانا

يشهد منفذ كسب الحدودي حركة نشطة مع توافد السوريين القادمين من تركيا لقضاء عطلة عيد الأضحى بين عائلاتهم، وسط تسهيلات تهدف إلى تسريع عمليات العبور، وتخفيف أعباء السفر، في مشاهد إنسانية تتمثل في لم شمل الأسر خلال العيد.

وأوضح رئيس قسم العلاقات العامة في منفذ كسب الحدودي فادي صبيح في تصريح لسانا اليوم الإثنين، أن أعداد المسافرين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي واقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن المنفذ استقبل خلال الشهرين الماضيين نحو 15 ألف مسافر، حيث قدمت إدارة المنفذ مختلف التسهيلات لتسريع دخول وخروج المسافرين وتنظيم حركة العبور.

وبيّن صبيح أن حركة عبور السيارات عبر منفذ كسب متوقفة حالياً بسبب أعمال التوسعة الجارية في الجانب التركي، الأمر الذي أدى إلى تعليق دخول السيارات السياحية مؤقتاً، بينما تستمر حركة عبور المسافرين مشياً بشكل طبيعي.

وأشاد عدد من الزوار القادمين من تركيا بسهولة إجراءات العبور وحسن التنظيم في المنفذ، وقال الزائر جميل غريبة: إنه جاء إلى سوريا لقضاء العيد، والاستمتاع بالأجواء التي تحمل ذكريات الطفولة ولمّة العائلة، مؤكد أن أجواء الأعياد في سوريا “لا تُعوّض”.

من جهتها، بيّنت فاطمة دورشانية، القادمة من تركيا، أنها غادرت عام 2015، وعادت اليوم ضمن عودة طوعية، معبرةً عن مشاعر امتزج فيها الفرح بالتأثر، ومؤكدةً أن إجراءات العبور كانت “سهلة ومريحة”، وأن للعودة إلى الوطن شعوراً استثنائياً يفوق الوصف.

ويعد معبر كسب الحدودي من المعابر الرسمية الحيوية التي تربط بين سوريا وتركيا، عبر بلدة كسب السورية وبلدة يايلاداغي التركية، وقد أعيد فتح المعبر أواخر كانون الأول 2024، عقب تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، ليستأنف نشاطه بعد سنوات من الإغلاق.