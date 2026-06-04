“شريان حماة” مشروع حيوي يستهدف إنشاء عقد مرورية ذكية وترميم المنصفات والحفريات في الطرق

حماة "شريان حماة" مشروع حيوي يستهدف إنشاء عقد مرورية ذكية وترميم المنصفات والحفريات في الطرق
أرشيفية

حماة-سانا

أطلق مجلس مدينة حماة اليوم الخميس، مشروعاً بعنوان “شريان حماة”، يهدف إلى إنشاء عقد مرورية ذكية، وترميم الحفريات في الطرق، وتركيب إنارة حديثة في الشوارع مع تأهيل المنصفات بهوية خضراء.

وقال مدير المشروع المهندس محمد عليوي في تصريح لمراسل سانا: إن المشروع يهدف إلى تخفيف الازدحام في مركز المدينة، ونقاطها الحيوية، وتحديث البنية التحتية للمرافق العامة والخدمية، والحد من الحوادث، وتحسين المظهر الجمالي للمنصفات والأرصفة، وستشارك في تنفيذه جميع الجهات والمؤسسات الخدمية المعنية كمجلس المدينة وشركة الكهرباء، ومديرية الاتصالات، والشركة العامة للصرف الصحي.

وأضاف عليوي: إن المشروع الذي يبدأ في السابع من شهر حزيران الجاري من المتوقع الانتهاء من أعماله خلال 8 أشهر، وسيوفر العديد من فرص العمل، وذلك في تنفيذ أعمال الصيانة والترميم للبنى التحتية والمرافق الخدمية المستهدفة، لافتاً إلى أن العقد المرورية الممتدة على طول مسار الشريان تشمل المدخل الجنوبي لمدينة حماة، والأوقاف، والمدخل الشمالي والبحرة.

وكان مجلس مدينة حماة باشر خلال شهر نيسان الفائت أعمال تأهيل الطرقات في أحياء القصور وجنوب الملعب والشهباء وغربي المشتل والحميدية، بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 27 ألف متر مربع، تنفيذاً لخطته الهادفة إلى تحسين البنية التحتية، وتعزيز جودة الطرقات في مدينة حماة.

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