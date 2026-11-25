داكار-سانا

تطرح الدورة السادسة عشرة من بينالي داكار للفن الأفريقي المعاصر سؤال الهشاشة وما يمكن أن ينشأ عنها من أشكال إبداع وترميم، عبر أعمال تستكشف الصلات بين الفن والذاكرة والمجتمع، وتبحث في قدرة الممارسات الإبداعية على التعامل مع التحولات والصدمات وتحويل آثارها إلى مساحات للتعبير وإعادة بناء العلاقات.

وتتواصل فعاليات البينالي، الذي انطلق في الـ19 من تشرين الثاني الجاري ويستمر حتى الـ 19 من كانون الأول المقبل، تحت عنوان “مقاومة الهشاشة: فنون الإصلاح واستراتيجيات مواجهة الصدمات”، بإدارة فنية للمغربي مراد منتظمي، ويضم المعرض الدولي 54 فناناً، إلى جانب 22 مصمماً في قسم التصميم، وفق ما نشر الموقع الرسمي للتظاهرة مؤخراً.

الهشاشة مدخل إلى الإصلاح

تتناول الرؤية الفكرية للدورة الهشاشة بوصفها مدخلاً لإعادة التفكير في العلاقات الإنسانية والاجتماعية ومفاهيم الرعاية والتضامن والإصلاح، وتتوزع على خمسة مسارات تشمل استعادة المساحات، وفنون التحرر، والتبادل المعرفي، وروابط القارات، وممارسات الرعاية والترميم، بما يفتح المجال أمام مقاربات فنية تعالج آثار الصدمات والتحولات الثقافية والاجتماعية.

وتضم قائمة المشاركين أسماء من بلدان أفريقية وشتاتها، بينها البنيني جورج أدياغبو، والنيجيري فيكتور أديولي، والمغربية فتيحة الزموري، والتونسية إسماعيل البحري، والسوداني رشيد دياب، والسنغالية إيفا ديالو، والجنوب أفريقية لونغيسوا غونتا، والنيجيرية أونييكا إيغوي، والمصرية سعاد عبد الرسول.

وتتنوع الأعمال بين التصوير والتركيب والفنون متعددة الوسائط، فيما تحضر السينما والصورة المتحركة في تجارب بعض الفنانين؛ إذ يجمع فيكتور أديولي بين التصوير الوثائقي والسينما والكتابة، وتعمل أونييكا إيغوي في مجال الصورة المتحركة، ولها أعمال ضمن مجموعات المعهد البريطاني للأفلام ومجلس الفنون البريطاني، بينما توظف الباحثة والفنانة رينيه أكيتيليك مبويا الفيلم والنص في تناول الذاكرة والتمثيلات الثقافية.

برنامج موازٍ واسع

وفق الموقع الرسمي للتظاهرة، يضم البرنامج الموازي “أوف” 314 فعالية في داكار ومناطق سنغالية أخرى، تشمل معارض ولقاءات وعروضاً فنية، وتحل جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف، بجناح عنوانه “الزمن الرابع: الزمن بوصفه مادة حية”، بإشراف ستيف باندوما، فيما يقدم الجناح السنغالي معرض “صوت الأزمنة غير المسموعة”، بإشراف أمادو كان سي.

ومن المعارض الموازية “البيئة الأفريقية الجامعة: وصل الأراضي والنضالات والخيالات” لباسكال أوبولو، و”تموجات” بمشاركة ماني ندوي وثيوفاني أغيمو وفرانسيس فريغ وماري ليس فيرنيير.

كما يتضمن البرنامج مشروع “النهضة” في سينما إمباير بداكار، من 18 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول، بمشاركة خليفة حسين وويليام براون وتيديان عمر با وجمعية كيمبا فيتا و”أولكانو”.

بحسب السجل التاريخي للتظاهرة، أُنشئ بينالي داكار للفن الأفريقي رسمياً عام 1989، وخصصت دورته الأولى عام 1990 للأدب، قبل أن تتجه دورة 1992 إلى الفنون التشكيلية، ويستقر منذ عام 1996 على اختصاصه بالفن الأفريقي المعاصر، ليصبح من أبرز المنصات الدولية المعنية بفنون القارة وشتاتها.