دمشق-سانا



أقامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2026، تحت شعار «نقطة فاصلة: يومي، حقوقي، مستقبلي»، بمشاركة أطفال ويافعين، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق.



وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية، أبرزها خمس تجارب غامرة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR)، تجسّد حقوق الطفل من خلال قصص وتجارب مؤثرة، إلى جانب أركان مخصصة لأنشطة الأطفال واليافعين، وجدار للتأملات، ولقاءات تتيح للمشاركين تبادل الأفكار والآمال والالتزامات تجاه مستقبل الأطفال.

وأشارت ممثلة يونيسف في سوريا، ميريتشيل ريلاينو أرانا، في كلمتها، إلى أن سوريا تقف اليوم أمام نقطة فاصلة تحمل الأمل والإمكانات، لكنها تنطوي في الوقت ذاته على مسؤولية كبيرة تجاه الأطفال، مشددة على ضرورة وضع حقوق الطفل في صميم عملية التعافي، والاستثمار في التعليم والصحة والحماية وتأمين الاحتياجات الأساسية.



ولفتت أرانا إلى أن أكثر من 1.8 مليون لاجئ و2.1 مليون نازح داخلياً عادوا إلى ديارهم منذ كانون الأول 2024، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتقديم اللقاحات للأطفال، وإعادة تأهيل المدارس، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.

استمرار العمل مع الحكومة السورية لتحسين أوضاع الأطفال

بيّنت أرانا أن التقدم المحقق لا يزال غير كافٍ، في ظل استمرار معاناة أعداد كبيرة من الأطفال من نقص المياه النظيفة والتعليم والغذاء والمأوى الآمن، مؤكدة التزام يونيسف بمواصلة العمل مع الحكومة السورية والشركاء لوضع الأطفال في صميم الأولويات والسياسات الوطنية، والاستماع إلى أصواتهم وتطلعاتهم، بما يضمن مستقبلاً يتمتع فيه كل طفل بحقوقه وفرصه في التعلم والنمو والحماية.

بدوره، أوضح سفير النوايا الحسنة لليونيسف في سوريا، قيس الشيخ نجيب أن سوريا أمام لحظة مفصلية تحمل التحديات والأمل معاً، مشدداً على أن حقوق الأطفال في التعليم والصحة والأمان والكرامة وحرية التعبير ليست منحة ولا وعوداً مؤجلة، بل هي استحقاق آني.



ودعا الشيخ نجيب المجتمع والأهل إلى الإصغاء للأطفال وإشراكهم في صناعة مستقبل بلدهم باعتبارهم جزءاً فاعلاً من الحاضر ووضع مصلحة الطفل في صلب أي قرار يتعلق بتعافي البلاد وإعادة بنائها، موجهاً رسالة لأطفال سوريا ويافعيها وشبابها بعدم التوقف عن الحلم والتعبير عن آرائهم.

حماية الطفل مسؤولية مشتركة

أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، بهجت حجار أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة تبدأ بالوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية، لا الاكتفاء بالاستجابة بعد وقوع الانتهاكات، مشيراً إلى استمرار التحديات الإنسانية والتعليمية والحمائية في سوريا، ومنها وجود أطفال خارج مقاعد الدراسة وفي المخيمات، وتضرر المدارس، ومخاطر الألغام ومخلفات الحرب.

وأوضح حجار أن الوزارة تعمل على تطوير النظام الوطني لإدارة الحالات ومسارات الإحالة، وتأهيل المراكز المجتمعية، وإعداد تشريعات لحماية الطفل ومراجعة أحكام عمل الأطفال، ودعم الأسر وإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتطوير سياسات الصون الداخلية، وإطلاق خط ساخن للإبلاغ والاستجابة، مؤكداً أن معيار النجاح هو الأثر الفعلي في حياة الأطفال وتحويل الوعود إلى واقع.



من جهتهم، أعرب عدد من الأطفال المشاركين في الفعالية لـ سانا عن سعادتهم بحضور الفعالية، مشيرين إلى أن أجواء التدريبات والأنشطة الرياضية منحتهم شعوراً بالفرح والسعادة.



ويُحتفل بيوم الطفل العالمي في الـ 20 من تشرين الثاني من كل عام، وهو مناسبة أطلقتها الأمم المتحدة عام 1954 لتعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتحسين أوضاعهم حول العالم، وتسليط الضوء على قضايا التعليم، والحماية من العنف، والرعاية الصحية.