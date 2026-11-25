دمشق-سانا

وقّع ‏معاون وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي، قتيبة قاديش، ورئيس لجنة قطاع الأعمال الخيرية والتنموية في مجلس الأعمال السعودي السوري، أحمد الرماح، مذكرة تفاهم إطارية بشأن التعاون والتنسيق المؤسسي في المجال التنموي، بين وزارة الخارجية والمغتربين ممثلةً بإدارة التعاون الدولي، ومجلس الأعمال السعودي السوري ممثلاً بقطاع الأعمال الخيرية والتنموية.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في المجالات التنموية، وتطوير الشراكات بين الجهات الحكومية السورية والمؤسسات التنموية والقطاع الخاص غير الربحي في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم المبادرات والمشاريع التنموية، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في الـ 26 من شهر شباط الماضي، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري السعودي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.