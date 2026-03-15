وزارة الأشغال العامة والإسكان تعتمد النسخة النهائية لتقرير حالة الإسكان في سوريا

دمشق-سانا

اعتمدت وزارة الأشغال العامة والإسكان النسخة النهائية من تقرير حالة الإسكان في سوريا، بعد استكمال الملاحظات الواردة من المديريات المعنية والجهات التابعة للوزارة، تمهيداً لإقراره بصيغته النهائية، ووضعه في خدمة الجهات التخطيطية والتنفيذية.

وبيّنت الوزارة خلال اجتماع تنسيقي عقدته في مبنى الوزارة اليوم الأحد، مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”، أن اعتماد التقرير يشكل خطوة أساسية في توثيق واقع قطاع الإسكان، وتحديد أولويات التدخل، بما يدعم جهود إعادة التأهيل العمراني، وتحسين بيئة السكن في مختلف المحافظات.

واتفق الجانبان، على عقد اجتماع تشاوري موسع مع الجهات المعنية بتقييم الأضرار، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة، ضمن إطار عمل موحد، وبناء منهجيات واضحة تسهم في توحيد إجراءات التقييم على المستوى الوطني.

وتطرّق الاجتماع إلى الخطوات اللازمة، لإنجاز المرصد الوطني للإسكان باعتباره أداة داعمة للتخطيط، ورسم السياسات الإسكانية، إضافة إلى مناقشة إعداد دليل تقييم الأضرار للسياق العمراني والبنى التحتية، بما يضمن توحيد المعايير الفنية المعتمدة.

وتعمل الوزارة، بالتعاون مع برنامج الموئل، على تطوير أدوات وطنية داعمة لقطاع الإسكان، تشمل تحديث قواعد البيانات، وتطوير منهجيات تقييم الأضرار، وإعداد أدلة عمل موحدة، بما ينسجم مع خطط إعادة الإعمار، وتعزيز التخطيط العمراني المستدام في سوريا.