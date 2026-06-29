كوريا الجنوبية تطلق استثمارات ضخمة لتعزيز ريادتها في أشباه الموصلات

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الإثنين إطلاق مشاريع استثمارية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز مكانتها في قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف دعم التحول الصناعي وترسيخ القدرة التنافسية للبلاد في التقنيات المتقدمة.



ونقلت وكالة “يونهاب” عن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، قوله خلال اجتماع في المكتب الرئاسي في سيئول: إن بلاده تقف أمام فرصة استراتيجية لتحقيق قفزة نوعية في هذه القطاعات التي تشهد منافسة عالمية متسارعة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة الاستثمار والتطوير الصناعي.



جاء الإعلان خلال فعالية كشف فيها عن خطط استثمارية كبرى، من بينها برنامج استثماري غير مسبوق بقيمة نحو 800 تريليون وون (ما يعادل 519 مليار دولار أمريكي) تقوده أكبر شركتين لصناعة الرقائق في البلاد، وهما “سامسونغ للإلكترونيات” و”إس كيه”.



وتشمل المشاريع ما يعرف بالمبادرات “ثلاثية الأقطاب”، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات كوريا الجنوبية في مجالات أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي المادي، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بما يرسخ ما تصفه الحكومة بـ”القدرة التنافسية المطلقة” في التقنيات المستقبلية.



وأوضح لي أن الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الإلكترونية يتطلب تسريع استكمال المشاريع الجارية وتوسيع القدرات الإنتاجية، لافتاً إلى ضرورة تطوير مناطق صناعية جديدة في جنوب غرب البلاد لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج.



وأشار إلى أن مرافق إنتاج أشباه الموصلات في مدينتي يونغين وبيونغتيك تقترب من طاقتها القصوى، ما يستدعي إنشاء مجمعات إنتاج إضافية لضمان استقرار الإمدادات في المرحلة المقبلة.



وتأتي هذه الخطط في إطار توجه حكومي أوسع يهدف إلى ترسيخ موقع كوريا الجنوبية كقوة صناعية متقدمة في عصر الذكاء الاصطناعي والاقتصادات القائمة على التكنولوجيا.